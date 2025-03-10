Рейтинг@Mail.ru
В Омске на рынке загорелись контейнеры - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 10.03.2025 (обновлено: 11:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2003997997.html
В Омске на рынке загорелись контейнеры
В Омске на рынке загорелись контейнеры - РИА Новости, 10.03.2025
В Омске на рынке загорелись контейнеры
Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:39:00+03:00
2025-03-10T11:19:00+03:00
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004041304_0:0:1861:1047_1920x0_80_0_0_f94db9ee5fb07be9c7dc1069c696b90e.png
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Омске на 1-й Путевой на рынке горят контейнеры со строительными материалами. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован в 10:01 на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004041304_33:0:1429:1047_1920x0_80_0_0_6ffff4815c57a3c0f73b2744ab7dd843.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске на рынке загорелись контейнеры

МЧС: на рынке в Омске загорелись контейнеры со стройматериалами

© Фото : МЧС Омской области/TelegramСотрудник МЧС ликвидирует пожар на рынке в Омск
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар на рынке в Омск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : МЧС Омской области/Telegram
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар на рынке в Омск
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в Омске на 1-й Путевой на рынке горят контейнеры со строительными материалами. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован в 10:01 на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарные на месте пожара в административном здании в Барнауле - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
Вчера, 03:24
 
ПроисшествияОмскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала