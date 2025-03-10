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В Омске на рынке загорелись контейнеры
В Омске на рынке загорелись контейнеры - РИА Новости, 10.03.2025
В Омске на рынке загорелись контейнеры
Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:39:00+03:00
2025-03-10T07:39:00+03:00
2025-03-10T11:19:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Омске на 1-й Путевой на рынке горят контейнеры со строительными материалами. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован в 10:01 на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске на рынке загорелись контейнеры
МЧС: на рынке в Омске загорелись контейнеры со стройматериалами