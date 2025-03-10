https://ria.ru/20250310/pozhar-2003997997.html

В Омске на рынке загорелись контейнеры

В Омске на рынке загорелись контейнеры - РИА Новости, 10.03.2025

В Омске на рынке загорелись контейнеры

Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:39:00+03:00

2025-03-10T07:39:00+03:00

2025-03-10T11:19:00+03:00

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004041304_0:0:1861:1047_1920x0_80_0_0_f94db9ee5fb07be9c7dc1069c696b90e.png

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Контейнеры со строительными материалами загорелись на рынке в Омске, пожар локализован на 1350 квадратных метрах, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Омске на 1-й Путевой на рынке горят контейнеры со строительными материалами. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован в 10:01 на площади 1350 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)