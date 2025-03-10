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В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие - РИА Новости, 10.03.2025
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, погибли четыре человека, сообщается Telegram-канале ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:25:00+03:00
2025-03-10T06:25:00+03:00
2025-03-10T06:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, погибли четыре человека, сообщается Telegram-канале ГУМЧС по Московской области."Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье. В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров", — говорится в публикации.Уточняется, что тела погибших обнаружили при разборе конструкции.К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
https://ria.ru/20250310/barnaul-2003985286.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли 4 человека