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В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие - РИА Новости, 10.03.2025
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06:25 10.03.2025 (обновлено: 06:50 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pozhar-2003992634.html
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие - РИА Новости, 10.03.2025
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, погибли четыре человека, сообщается Telegram-канале ГУМЧС по Московской области. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:25:00+03:00
2025-03-10T06:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, погибли четыре человека, сообщается Telegram-канале ГУМЧС по Московской области."Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье. В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров", — говорится в публикации.Уточняется, что тела погибших обнаружили при разборе конструкции.К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие

В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли 4 человека

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Тепличный комплекс горит в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров, погибли четыре человека, сообщается Telegram-канале ГУМЧС по Московской области.
«
"Четыре человека погибли на пожаре в Подмосковье. В деревне Высоково Чеховского городского округа произошел пожар в тепличном комплексе. Огнеборцы локализовали пожар на площади 1050 квадратных метров", — говорится в публикации.
Уточняется, что тела погибших обнаружили при разборе конструкции.
К тушению пожара привлекались 22 человека и семь единиц техники.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Барнауле вспыхнул пожар в административном здании
03:24
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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