Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pozhar-2003982381.html
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы - РИА Новости, 10.03.2025
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы
Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:53:00+03:00
2025-03-10T01:53:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
кропоткин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/90/1551849029_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_8320f7784ac36e94c87856a03ffee120.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня. "Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
https://ria.ru/20241022/mchs-1979231251.html
краснодарский край
россия
кропоткин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/90/1551849029_327:0:1500:880_1920x0_80_0_0_85cb47d5fbfac596d1a05b91f2c52d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, кропоткин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Кропоткин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы

МЧС: пожар в здании кафе и гостиницы в Кропоткине полностью ликвидировали

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудники пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня.
"Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Анапе локализовали пожар в гостиничном комплексе
22 октября 2024, 06:05
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКропоткинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала