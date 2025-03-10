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На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы - РИА Новости, 10.03.2025
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы
Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T01:53:00+03:00
2025-03-10T01:53:00+03:00
2025-03-10T01:53:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
кропоткин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня. "Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, кропоткин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Кропоткин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы
МЧС: пожар в здании кафе и гостиницы в Кропоткине полностью ликвидировали