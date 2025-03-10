https://ria.ru/20250310/pozhar-2003982381.html

На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы

На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы - РИА Новости, 10.03.2025

На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы

Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:53:00+03:00

2025-03-10T01:53:00+03:00

2025-03-10T01:53:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

кропоткин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня. "Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

https://ria.ru/20241022/mchs-1979231251.html

краснодарский край

россия

кропоткин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, россия, кропоткин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)