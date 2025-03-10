https://ria.ru/20250310/pozhar-2003976813.html

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице - РИА Новости, 10.03.2025

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице

Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025

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происшествия

кропоткин

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. В региональном ГУМЧС сообщили журналистам, что открытое горение ликвидировали в 00.00.

https://ria.ru/20250308/pozhar-2003857877.html

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979246644.html

кропоткин

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кропоткин, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)