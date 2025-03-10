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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице - РИА Новости, 10.03.2025
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице
Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:32:00+03:00
2025-03-10T00:32:00+03:00
2025-03-10T00:32:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. В региональном ГУМЧС сообщили журналистам, что открытое горение ликвидировали в 00.00.
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003857877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, кропоткин, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кропоткин, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице
В Кропоткине на Кубани ликвидировали открытое горение в здании кафе и гостиницы