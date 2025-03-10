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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице - РИА Новости, 10.03.2025
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00:32 10.03.2025
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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице - РИА Новости, 10.03.2025
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице
Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.03.2025
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происшествия
кропоткин
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров. "Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. В региональном ГУМЧС сообщили журналистам, что открытое горение ликвидировали в 00.00.
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003857877.html
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происшествия, кропоткин, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кропоткин, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице

В Кропоткине на Кубани ликвидировали открытое горение в здании кафе и гостиницы

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров.
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"Ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В региональном ГУМЧС сообщили журналистам, что открытое горение ликвидировали в 00.00.
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ПроисшествияКропоткинКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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