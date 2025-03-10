https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html

NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:42:00+03:00

2025-03-10T11:42:00+03:00

2025-03-10T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

курская область

украина

апти алаудинов

дональд трамп

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника."Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области <...>, приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", — говорится в материале.Газета отметила, что российские военные быстро продвигаются в Курской области.В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в регионе по всем направлениям.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов: Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.Отказ от военной помощи ВСУНа прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html

https://ria.ru/20250310/morpekhi-2003700783.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003925399.html

сша

курская область

украина

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, курская область, украина, апти алаудинов, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)