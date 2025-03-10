NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ
NYT: без разведданных США больше всего страдают боевики ВСУ в Курской области
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника.
"Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области <...>, приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", — говорится в материале.
Газета отметила, что российские военные быстро продвигаются в Курской области.
В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в регионе по всем направлениям.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов: Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.
Отказ от военной помощи ВСУ
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
"Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.