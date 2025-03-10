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NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 10.03.2025 (обновлено: 13:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ
Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:42:00+03:00
2025-03-10T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
курская область
украина
апти алаудинов
дональд трамп
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника."Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области &lt;...&gt;, приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", — говорится в материале.Газета отметила, что российские военные быстро продвигаются в Курской области.В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в регионе по всем направлениям.За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов: Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.Отказ от военной помощи ВСУНа прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250308/vsu-2003796579.html
https://ria.ru/20250310/morpekhi-2003700783.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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сша
курская область
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, курская область, украина, апти алаудинов, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Курская область, Украина, Апти Алаудинов, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
NYT узнала, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

NYT: без разведданных США больше всего страдают боевики ВСУ в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны
Украинские военные возле фронтовой зоны - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Приостановка передачи Вашингтоном разведданных Киеву сильнее всего сказалась на боевиках ВСУ в Курской области, пишет New York Times со ссылкой на украинских солдат и американского чиновника.
"Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области <...>, приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение в Курской области
8 марта, 12:32
Газета отметила, что российские военные быстро продвигаются в Курской области.
В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в регионе по всем направлениям.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов: Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Вчера, 08:00

Отказ от военной помощи ВСУ

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
"Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится
9 марта, 08:00
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В США узнали, что Трамп сказал своему окружению о помощи Украине
9 марта, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАКурская областьУкраинаАпти АлаудиновДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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