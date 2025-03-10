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Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход - РИА Новости, 10.03.2025
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08:00 10.03.2025 (обновлено: 08:02 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход - РИА Новости, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
Торговое противостояние КНР и США набирает обороты. Как только Вашингтон удвоил пошлины на китайские товары, компании из Поднебесной обрубили импорт продукции... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:00:00+03:00
2025-03-10T08:02:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
джастин трюдо
канада
мексика
санкции
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Торговое противостояние КНР и США набирает обороты. Как только Вашингтон удвоил пошлины на китайские товары, компании из Поднебесной обрубили импорт продукции важнейших отраслей американской промышленности. Как разворачиваются события и чем грозит обострение ситуации мировой экономике — в материале РИА Новости.Политика ковбояСтавка выросла до 20 процентов с 4 марта — спустя всего месяц после введения десятипроцентных пошлин. Вашингтон ссылается на угрозу национальной безопасности в связи с притоком синтетических опиоидов, включая фентанил.В указе, опубликованном на сайте Белого дома, сказано: "Китай не предпринял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами путем совместных правоохранительных действий".Эксперты же полагают, что США рассматривают пошлины как метод решения накопившихся проблем. "Справиться с растущим долгом и бременем его обслуживания — одна из ключевых задач, которые наметил Трамп. Начинать работать с задолженностью можно, только возродив внутреннюю экономику", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев.По его словам, американцы пытаются придать стимул собственному производству, оградив себя от наплыва китайских товаров, а заявления про оборот запрещенных веществ служат обоснованием их действий в правовом поле."США преследуют свои интересы и действуют привычными для себя методами силового давления, полагая, что никто им не ответит, а если и ответят — не страшно. Прежде всего для них — собственная страна. Оперировать категориями справедливости здесь не приходится, это ковбойская политика", — считает Беляев.Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич также говорит о политике протекционизма и желании Дональда Трампа максимально снизить зависимость от китайских товаров и ресурсов.Щелчок по носуВ ответ на это компании из КНР прекратили закупки американской необработанной древесины. Бизнес ссылается на ненадлежащее качество товара, сообщает китайская таможня. Как поясняет управление в социальной сети WeChat, "в импортируемой из США необработанной древесине обнаружены карантинные вредители леса, такие как короеды и жуки-усачи".Если претензии на самом деле и есть, то, вероятно, касаются одного-двух производителей, но в условиях разгорающейся торговой войны их масштабировали на весь импорт, предполагает Манкевич. "Данная мера была заготовлена заранее и просто активирована в качестве ответной. Вполне возможно, у Пекина есть еще не один такой козырь", — отмечает он.Без леса Поднебесная не останется. Что касается кругляка, импорт могут нарастить у традиционных поставщиков — Австралии и Вьетнама. Россия тут особенно не заработает. "Существуют ограничения на экспорт круглого леса в Китай. Основа наших поставок — пиломатериалы, а их производство не смогут быстро нарастить, тем более в необходимых КНР объемах", — объясняет эксперт.Кроме того, Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний: CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Как пояснило таможенное управление, меры приняты для защиты здоровья потребителей и обеспечения безопасности импортируемого зерна — в бобах нашли спорынью и обработанные протравителями семена сои."КНР не хочет просто отмалчиваться и терять международный статус в глазах союзников", — считает Манкевич. При этом правила ВТО запрещают вводить в одностороннем порядке заградительные пошлины, но тут есть лазейка — технические условия. Именно на них и сослались китайцы, причем ударили по самым чувствительным для Америки отраслям, уточняет Беляев.Все связаноПод горячую руку Трампа попали и партнеры КНР. Так, 4 марта импорт из Канады и Мексики обложили 25-процентной пошлиной. Официальная причина та же: борьба с опиоидами и нелегальной иммиграцией. Однако, по мнению Беляева, агрессивную политику Вашингтона спровоцировало укрепление сотрудничества этих стран с Китаем. "В частности, создание совместных предприятий и строительство китайских заводов на территории этих государств", — указывает эксперт.Оттава ответила такими же тарифами на американские товары — Вашингтон пригрозил удвоить ставки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение "глупым" и обвинил Трампа в развязывании торговой войны."Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, несмотря на то, что ты очень умный парень, это очень глупый поступок", — цитирует его CBC.А глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и вовсе призвал такие регионы, как Квебек, Британская Колумбия и Манитоба, прекратить поставки электроэнергии в Штаты. Со своей стороны президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна будет защищать собственные интересы и готова искать новых партнеров. По подсчетам РЭУ имени Плеханова, пошлины могут стоить ВВП Канады и Мексики от трех до пяти процентов.Однако достаться может и Штатам. Они закупают в Канаде не только кленовый сироп и сладости, но и свыше 90 процентов некоторых форм свинца и никеля, более 80 процентов палладиевых полуфабрикатов, 70 процентов природного урана и отдельных видов алюминия. Министр торговли США Говард Латник не исключил, что Оттава и Вашингтон смогут договориться, и допустил смягчение условий по некоторым видам продукции — в частности, автомобильной.Мексика же для северного соседа — крупная производственная площадка с дешевой рабочей силой. Ухудшение отношений может обернуться подорожанием готовой продукции для потребителей, однако у США гораздо больше рычагов давления, уверены эксперты. Пока же обоим государствам дали отсрочку до 2 апреля.Для мирового рынка ситуация достаточно чувствительная, хоть и не критичная, отмечают аналитики. Основная проблема — неопределенность товарных потоков и, соответственно, подрыв стабильности внешнеэкономических связей, что обернется замедлением темпов роста ВВП по всему миру.Однако обострение ситуации маловероятно. "Трамп все-таки бизнесмен и прагматик. Получив ответ от Китая, дальше он будет внимательно считать, прежде чем вводить новые барьеры", — говорит Беляев. В свою очередь, Пекин вполне может заранее уведомить, чем планирует парировать, и тогда противостояние сведется к обмену угрозами.
https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html
https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html
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сша
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экономика, китай, сша, дональд трамп, джастин трюдо, канада, мексика, санкции
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Канада, Мексика, Санкции
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход

РАСПП: Пекин может приготовить еще один козырь в торговой войне с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Торговое противостояние КНР и США набирает обороты. Как только Вашингтон удвоил пошлины на китайские товары, компании из Поднебесной обрубили импорт продукции важнейших отраслей американской промышленности. Как разворачиваются события и чем грозит обострение ситуации мировой экономике — в материале РИА Новости.

Политика ковбоя

Ставка выросла до 20 процентов с 4 марта — спустя всего месяц после введения десятипроцентных пошлин. Вашингтон ссылается на угрозу национальной безопасности в связи с притоком синтетических опиоидов, включая фентанил.
В указе, опубликованном на сайте Белого дома, сказано: "Китай не предпринял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами путем совместных правоохранительных действий".
© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Эксперты же полагают, что США рассматривают пошлины как метод решения накопившихся проблем. "Справиться с растущим долгом и бременем его обслуживания — одна из ключевых задач, которые наметил Трамп. Начинать работать с задолженностью можно, только возродив внутреннюю экономику", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, американцы пытаются придать стимул собственному производству, оградив себя от наплыва китайских товаров, а заявления про оборот запрещенных веществ служат обоснованием их действий в правовом поле.
"США преследуют свои интересы и действуют привычными для себя методами силового давления, полагая, что никто им не ответит, а если и ответят — не страшно. Прежде всего для них — собственная страна. Оперировать категориями справедливости здесь не приходится, это ковбойская политика", — считает Беляев.
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Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников (РАСПП) Виталий Манкевич также говорит о политике протекционизма и желании Дональда Трампа максимально снизить зависимость от китайских товаров и ресурсов.

Щелчок по носу

В ответ на это компании из КНР прекратили закупки американской необработанной древесины. Бизнес ссылается на ненадлежащее качество товара, сообщает китайская таможня. Как поясняет управление в социальной сети WeChat, "в импортируемой из США необработанной древесине обнаружены карантинные вредители леса, такие как короеды и жуки-усачи".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПродажа пиломатериалов на строительном рынке
Продажа пиломатериалов на строительном рынке - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Продажа пиломатериалов на строительном рынке
Если претензии на самом деле и есть, то, вероятно, касаются одного-двух производителей, но в условиях разгорающейся торговой войны их масштабировали на весь импорт, предполагает Манкевич. "Данная мера была заготовлена заранее и просто активирована в качестве ответной. Вполне возможно, у Пекина есть еще не один такой козырь", — отмечает он.
Без леса Поднебесная не останется. Что касается кругляка, импорт могут нарастить у традиционных поставщиков — Австралии и Вьетнама. Россия тут особенно не заработает. "Существуют ограничения на экспорт круглого леса в Китай. Основа наших поставок — пиломатериалы, а их производство не смогут быстро нарастить, тем более в необходимых КНР объемах", — объясняет эксперт.
Кроме того, Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний: CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Как пояснило таможенное управление, меры приняты для защиты здоровья потребителей и обеспечения безопасности импортируемого зерна — в бобах нашли спорынью и обработанные протравителями семена сои.
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"КНР не хочет просто отмалчиваться и терять международный статус в глазах союзников", — считает Манкевич. При этом правила ВТО запрещают вводить в одностороннем порядке заградительные пошлины, но тут есть лазейка — технические условия. Именно на них и сослались китайцы, причем ударили по самым чувствительным для Америки отраслям, уточняет Беляев.

Все связано

Под горячую руку Трампа попали и партнеры КНР. Так, 4 марта импорт из Канады и Мексики обложили 25-процентной пошлиной. Официальная причина та же: борьба с опиоидами и нелегальной иммиграцией. Однако, по мнению Беляева, агрессивную политику Вашингтона спровоцировало укрепление сотрудничества этих стран с Китаем. "В частности, создание совместных предприятий и строительство китайских заводов на территории этих государств", — указывает эксперт.
Оттава ответила такими же тарифами на американские товары — Вашингтон пригрозил удвоить ставки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение "глупым" и обвинил Трампа в развязывании торговой войны.
"Не в моих привычках соглашаться с The Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, несмотря на то, что ты очень умный парень, это очень глупый поступок", — цитирует его CBC.
А глава правительства провинции Онтарио Даг Форд и вовсе призвал такие регионы, как Квебек, Британская Колумбия и Манитоба, прекратить поставки электроэнергии в Штаты. Со своей стороны президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна будет защищать собственные интересы и готова искать новых партнеров. По подсчетам РЭУ имени Плеханова, пошлины могут стоить ВВП Канады и Мексики от трех до пяти процентов.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Однако достаться может и Штатам. Они закупают в Канаде не только кленовый сироп и сладости, но и свыше 90 процентов некоторых форм свинца и никеля, более 80 процентов палладиевых полуфабрикатов, 70 процентов природного урана и отдельных видов алюминия. Министр торговли США Говард Латник не исключил, что Оттава и Вашингтон смогут договориться, и допустил смягчение условий по некоторым видам продукции — в частности, автомобильной.
Мексика же для северного соседа — крупная производственная площадка с дешевой рабочей силой. Ухудшение отношений может обернуться подорожанием готовой продукции для потребителей, однако у США гораздо больше рычагов давления, уверены эксперты. Пока же обоим государствам дали отсрочку до 2 апреля.
Для мирового рынка ситуация достаточно чувствительная, хоть и не критичная, отмечают аналитики. Основная проблема — неопределенность товарных потоков и, соответственно, подрыв стабильности внешнеэкономических связей, что обернется замедлением темпов роста ВВП по всему миру.
Однако обострение ситуации маловероятно. "Трамп все-таки бизнесмен и прагматик. Получив ответ от Китая, дальше он будет внимательно считать, прежде чем вводить новые барьеры", — говорит Беляев. В свою очередь, Пекин вполне может заранее уведомить, чем планирует парировать, и тогда противостояние сведется к обмену угрозами.
 
ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоКанадаМексикаСанкции
 
 
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