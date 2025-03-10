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В Башкирии учитель, включивший порно на уроке, уволился из школы - РИА Новости, 10.03.2025
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14:23 10.03.2025 (обновлено: 14:24 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/porno-2004096579.html
В Башкирии учитель, включивший порно на уроке, уволился из школы
В Башкирии учитель, включивший порно на уроке, уволился из школы - РИА Новости, 10.03.2025
В Башкирии учитель, включивший порно на уроке, уволился из школы
Сельский преподаватель из Башкирии, который на уроке случайно включил детям порнографические кадры, уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:23:00+03:00
2025-03-10T14:24:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Сельский преподаватель из Башкирии, который на уроке случайно включил детям порнографические кадры, уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.Ранее в Telegram-каналах распространились кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук.В школе села Ташкиново РИА Новости сообщали, что проводят собственную проверку. Директор образовательного учреждения отмечал, что учитель физики и технологии, замеченный в кадре, работает более 40 лет и к нему нареканий не было. К проверке подключилась и районная прокуратура."Преподаватель из-за всей этой неприятной ситуации решил написать заявление об увольнении по собственному желанию. Мы выяснили, что инцидент произошел по случайности", - сообщило агентству руководство школы.При этом, прокуратура региона после окончания проверки даст оценку соответствия педагога и его квалификации. Также будет дана прокурорская оценка действиям руководства школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.
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республика башкортостан
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии учитель, включивший порно на уроке, уволился из школы

Включивший детям порно на уроке башкирский учитель физики уволился из школы

© РИА Новости / Сергей Ещенко | Перейти в медиабанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Пустой школьный класс. Архивное фото
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УФА, 10 мар – РИА Новости. Сельский преподаватель из Башкирии, который на уроке случайно включил детям порнографические кадры, уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в образовательном учреждении.
Ранее в Telegram-каналах распространились кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук.
В школе села Ташкиново РИА Новости сообщали, что проводят собственную проверку. Директор образовательного учреждения отмечал, что учитель физики и технологии, замеченный в кадре, работает более 40 лет и к нему нареканий не было. К проверке подключилась и районная прокуратура.
«
"Преподаватель из-за всей этой неприятной ситуации решил написать заявление об увольнении по собственному желанию. Мы выяснили, что инцидент произошел по случайности", - сообщило агентству руководство школы.
При этом, прокуратура региона после окончания проверки даст оценку соответствия педагога и его квалификации. Также будет дана прокурорская оценка действиям руководства школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.
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