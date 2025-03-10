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В Польше рассказали о постройке "Восточного щита" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.03.2025
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17:00 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/polsha-2004144127.html
В Польше рассказали о постройке "Восточного щита" на границе с Белоруссией
В Польше рассказали о постройке "Восточного щита" на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.03.2025
В Польше рассказали о постройке "Восточного щита" на границе с Белоруссией
Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:00:00+03:00
2025-03-10T17:00:00+03:00
польша
россия
москва
владислав косиняк-камыш
владимир путин
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время презентации этой системы. По его словам, Польша формирует на восточной границе систему фортификационных сооружений и создает другие объекты в рамках программы "Восточный щит". "Мы приняли решение о приобретении современного оборудования, чтобы это делать быстрее и эффективнее", - сказал Косиняк-Камыш. Он пояснил, что эта система может создавать "убежища, склады, ангары - это такой большой принтер". Министр указал, что Ultimate Building Machine появится в Польше благодаря сотрудничеству с США. "Это в очередной раз подчеркивает наше тесное взаимодействие", - отметил Косиняк-Камыш, поблагодарив дислоцированных в республике американских солдат за то, что они несут службу в Польше. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250127/polsha-1995793819.html
https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html
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польша, россия, москва, владислав косиняк-камыш , владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Польша, Россия, Москва, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
В Польше рассказали о постройке "Восточного щита" на границе с Белоруссией

Польша приобрела американскую систему UBM ради постройки "Восточного щита"

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Польша приобрела американскую систему Ultimate Building Machine для быстрого строительства инфраструктурных объектов для нужд вооруженных сил на востоке страны, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время презентации этой системы.
По его словам, Польша формирует на восточной границе систему фортификационных сооружений и создает другие объекты в рамках программы "Восточный щит".
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"Мы приняли решение о приобретении современного оборудования, чтобы это делать быстрее и эффективнее", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что эта система может создавать "убежища, склады, ангары - это такой большой принтер".
Министр указал, что Ultimate Building Machine появится в Польше благодаря сотрудничеству с США.
"Это в очередной раз подчеркивает наше тесное взаимодействие", - отметил Косиняк-Камыш, поблагодарив дислоцированных в республике американских солдат за то, что они несут службу в Польше.
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Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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