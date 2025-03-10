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Большинство жителей Польши против отправки войск на Украину, показал опрос - РИА Новости, 10.03.2025
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11:17 10.03.2025 (обновлено: 11:18 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/polsha-2004041430.html
Большинство жителей Польши против отправки войск на Украину, показал опрос
Большинство жителей Польши против отправки войск на Украину, показал опрос - РИА Новости, 10.03.2025
Большинство жителей Польши против отправки войск на Украину, показал опрос
Подавляющее большинство жителей Польши выступает решительно против отправки польских войск на Украину, свидетельствуют данные исследования United Surveys. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:17:00+03:00
2025-03-10T11:18:00+03:00
в мире
украина
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Польши выступает решительно против отправки польских войск на Украину, свидетельствуют данные исследования United Surveys. "Нет" на вопрос, следует ли Польше направлять войска на Украину, ответили 86,5 процента участников исследования, 58,5 процентов респондентов категорически против такого решения, 28 процентов дали ответ "вероятно, нет". Ответ "определенно да" выбрали только 0,8 процента опрошенных, "скорее да" - 7,6 процента. 5,1 процента не смогли выразить свое мнение на этот счет. "Среди голосующих за правящую коалицию ("Гражданская коалиция", "Левые", "Третий путь") преобладает негативная позиция — 80 процентов опрошенных против отправки польских солдат на Украину", - отметили авторы исследования. В случае сторонников оппозиции (партий "Право и справедливость" и "Конфедерация") 95 процентов выступают против отправки польских войск на Украину. Опрос проводился 21–24 февраля 2025 года с использованием метода CATI и CAWI (компьютерное и телефонное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html
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96
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353
60
353
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в мире, украина, польша, право и справедливость
В мире, Украина, Польша, Право и справедливость
Большинство жителей Польши против отправки войск на Украину, показал опрос

United Surveys: большинство жителей Польши против отправки войск на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Польши выступает решительно против отправки польских войск на Украину, свидетельствуют данные исследования United Surveys.
"Нет" на вопрос, следует ли Польше направлять войска на Украину, ответили 86,5 процента участников исследования, 58,5 процентов респондентов категорически против такого решения, 28 процентов дали ответ "вероятно, нет".
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Ответ "определенно да" выбрали только 0,8 процента опрошенных, "скорее да" - 7,6 процента. 5,1 процента не смогли выразить свое мнение на этот счет.
"Среди голосующих за правящую коалицию ("Гражданская коалиция", "Левые", "Третий путь") преобладает негативная позиция — 80 процентов опрошенных против отправки польских солдат на Украину", - отметили авторы исследования.
В случае сторонников оппозиции (партий "Право и справедливость" и "Конфедерация") 95 процентов выступают против отправки польских войск на Украину.
Опрос проводился 21–24 февраля 2025 года с использованием метода CATI и CAWI (компьютерное и телефонное интервью) на репрезентативной выборке из 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.
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