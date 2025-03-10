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Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский",... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:55:00+03:00
2025-03-10T17:55:00+03:00
2025-03-10T17:55:00+03:00
россия
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по Защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 26 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.
https://ria.ru/20241026/putin-1980231453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"
Путин присвоил 26 полку химзащиты почетное наименование гвардейский