Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский" - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/polk-2004158824.html
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский" - РИА Новости, 10.03.2025
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"
Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский",... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:55:00+03:00
2025-03-10T17:55:00+03:00
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по Защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 26 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.
https://ria.ru/20241026/putin-1980231453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"

Путин присвоил 26 полку химзащиты почетное наименование гвардейский

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по Защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 26 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Путин поздравил 77 зенитный ракетный полк с присвоением нового звания
26 октября 2024, 10:13
 
РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала