https://ria.ru/20250310/polk-2004158824.html

Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"

Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский" - РИА Новости, 10.03.2025

Путин присвоил 26 полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский",... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:55:00+03:00

2025-03-10T17:55:00+03:00

2025-03-10T17:55:00+03:00

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по Защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 26 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 26 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 марта.

https://ria.ru/20241026/putin-1980231453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность