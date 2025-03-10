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Интеллектуальную поликлинику построили в Липецке - РИА Новости, 10.03.2025
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Липецкая область
 
16:03 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/poliklinnika-2004126999.html
Интеллектуальную поликлинику построили в Липецке
Интеллектуальную поликлинику построили в Липецке - РИА Новости, 10.03.2025
Интеллектуальную поликлинику построили в Липецке
Интеллектуальную и удобную для пациентов поликлинику построили в Елецком микрорайоне Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе визита в регион первого... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:03:00+03:00
2025-03-10T16:03:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Интеллектуальную и удобную для пациентов поликлинику построили в Елецком микрорайоне Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе визита в регион первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина. По словам губернатора, официальное открытие медучреждения состоится после завершения процедуры лицензирования. Ежедневно поликлинику смогут посещать 600 взрослых и 200 детей, будет работать женская консультация. Кроме этого, на базе новой поликлиники откроется Центр амбулаторной онкопомощи, где будет проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний. Как отметил Артамонов, поликлинику оснастят современным оборудованием, подключенным к системе искусственного интеллекта. Предварительный результат ИИ будет выдавать практически сразу, что поможет врачу быстрее определить диагноз и начать лечение. Врачи почти полностью перейдут на электронный документооборот. Например, направления на анализы будут выдавать в виде штрих-кода, а также присылать в личный кабинет пациента. Достаточно будет показать данные лаборанту на смартфоне. Губернатор сообщил, что все медицинские данные пациента будут храниться в единой информационно-аналитической системе. Пациенту не нужно будет приносить на прием к врачу бумажные заключения от других специалистов, всю необходимую информацию он увидит в электронной карте больного. "Поликлиника была очень нужна в этом микрорайоне – он молодой, активно развивается. Здесь много семей с детьми, поэтому и делали здание два в одном – для детей и для взрослых, плюс женская консультация. Кроме того, эта поликлиника снизит нагрузку на другие городские медучреждения, и наши жители будут получать помощь гораздо быстрее и качественнее", – сказал Артамонов. В свою очередь Ломакин заметил, что завершение строительства поликлиники подтверждает тот факт, что инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов работает эффективно, и министерство планирует и дальше продолжать совместно с регионами реализовывать эту программу. "В целом Липецкая область достаточно серьезно работает по всем программам Минстроя: и по вводу жилья, и по реализации мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры, модернизации объектов ЖКХ", – подчеркнул Ломакин, его слова приводятся на сайте Минстроя России.
https://ria.ru/20250307/ovoschi-2003672648.html
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липецк, россия, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Интеллектуальную поликлинику построили в Липецке

Губернатор Артамонов: в Липецке возвели интеллектуальную поликлинику

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Интеллектуальную и удобную для пациентов поликлинику построили в Елецком микрорайоне Липецка, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе визита в регион первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина.
По словам губернатора, официальное открытие медучреждения состоится после завершения процедуры лицензирования. Ежедневно поликлинику смогут посещать 600 взрослых и 200 детей, будет работать женская консультация. Кроме этого, на базе новой поликлиники откроется Центр амбулаторной онкопомощи, где будет проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний.
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Как отметил Артамонов, поликлинику оснастят современным оборудованием, подключенным к системе искусственного интеллекта. Предварительный результат ИИ будет выдавать практически сразу, что поможет врачу быстрее определить диагноз и начать лечение.
Врачи почти полностью перейдут на электронный документооборот. Например, направления на анализы будут выдавать в виде штрих-кода, а также присылать в личный кабинет пациента. Достаточно будет показать данные лаборанту на смартфоне.
Губернатор сообщил, что все медицинские данные пациента будут храниться в единой информационно-аналитической системе. Пациенту не нужно будет приносить на прием к врачу бумажные заключения от других специалистов, всю необходимую информацию он увидит в электронной карте больного.
"Поликлиника была очень нужна в этом микрорайоне – он молодой, активно развивается. Здесь много семей с детьми, поэтому и делали здание два в одном – для детей и для взрослых, плюс женская консультация. Кроме того, эта поликлиника снизит нагрузку на другие городские медучреждения, и наши жители будут получать помощь гораздо быстрее и качественнее", – сказал Артамонов.
В свою очередь Ломакин заметил, что завершение строительства поликлиники подтверждает тот факт, что инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов работает эффективно, и министерство планирует и дальше продолжать совместно с регионами реализовывать эту программу.
"В целом Липецкая область достаточно серьезно работает по всем программам Минстроя: и по вводу жилья, и по реализации мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры, модернизации объектов ЖКХ", – подчеркнул Ломакин, его слова приводятся на сайте Минстроя России.
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Липецкая областьЛипецкРоссияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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