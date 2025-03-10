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В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму - РИА Новости, 10.03.2025
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16:31 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html
В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму
В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму - РИА Новости, 10.03.2025
В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму
Двух человек похитили в Нижегородской области, одного из них ищут, второй отпущен, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:31:00+03:00
2025-03-10T16:31:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Двух человек похитили в Нижегородской области, одного из них ищут, второй отпущен, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, 28 февраля обвиняемый совместно с лицом, личность которого устанавливается, похитил двух местных жителей из дома в деревне Беляево Нижегородской области и на автомобиле увез на скотоводческую ферму, где удерживал несколько дней. "Похитили мужчину и женщину, женщину потом отпустили, мужчину ищем. Второй похититель тоже мужчина, но он пока не установлен", - рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Один из фигурантов задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе личность второго подозреваемого, а также местонахождение второго потерпевшего.
https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму

В Нижегородской области мужчину и женщину похитили и увезли на ферму

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : СК России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Двух человек похитили в Нижегородской области, одного из них ищут, второй отпущен, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, 28 февраля обвиняемый совместно с лицом, личность которого устанавливается, похитил двух местных жителей из дома в деревне Беляево Нижегородской области и на автомобиле увез на скотоводческую ферму, где удерживал несколько дней.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кузбассе два человека похитили мужчину, требуя забрать заявление об угоне
18 февраля, 10:46
"Похитили мужчину и женщину, женщину потом отпустили, мужчину ищем. Второй похититель тоже мужчина, но он пока не установлен", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Один из фигурантов задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе личность второго подозреваемого, а также местонахождение второго потерпевшего.
Обвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы
17 февраля, 14:12
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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