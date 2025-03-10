https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму

В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму - РИА Новости, 10.03.2025

В Нижегородской области двух человек похитили и увезли на ферму

Двух человек похитили в Нижегородской области, одного из них ищут, второй отпущен, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:31:00+03:00

2025-03-10T16:31:00+03:00

2025-03-10T16:31:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Двух человек похитили в Нижегородской области, одного из них ищут, второй отпущен, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. По версии следствия, 28 февраля обвиняемый совместно с лицом, личность которого устанавливается, похитил двух местных жителей из дома в деревне Беляево Нижегородской области и на автомобиле увез на скотоводческую ферму, где удерживал несколько дней. "Похитили мужчину и женщину, женщину потом отпустили, мужчину ищем. Второй похититель тоже мужчина, но он пока не установлен", - рассказали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Один из фигурантов задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в том числе личность второго подозреваемого, а также местонахождение второго потерпевшего.

https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html

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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)