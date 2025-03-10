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В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет - РИА Новости, 10.03.2025
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18:16 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/podzhog-2004162238.html
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет
Правоохранительные органы и медицинские службы разбираются в инциденте с подростком, который якобы хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:16:00+03:00
2025-03-10T18:16:00+03:00
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы и медицинские службы разбираются в инциденте с подростком, который якобы хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал, рассказали РИА Новости в краевом министерстве образования. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал. Прокуратура начала проверку по этой информации. "На странное поведение мальчика обратил внимание ученик школы и сопроводил его к социальному педагогу... Да и сам школьник уже раскаялся и сожалел о своих намерениях. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы и медицинские службы", - рассказали в ведомстве. По мнению собеседника агентства, никакого ЧП в образовательном учреждении Лысьвы не произошло благодаря бдительности учащихся и быстрому реагированию педагогов.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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происшествия, лысьва, пермский край, россия
Происшествия, Лысьва, Пермский край, Россия
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет

В Пермском крае школьник пытался поджечь кабинет с одноклассниками, но передумал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы и медицинские службы разбираются в инциденте с подростком, который якобы хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал, рассказали РИА Новости в краевом министерстве образования.
Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал. Прокуратура начала проверку по этой информации.
«
"На странное поведение мальчика обратил внимание ученик школы и сопроводил его к социальному педагогу... Да и сам школьник уже раскаялся и сожалел о своих намерениях. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы и медицинские службы", - рассказали в ведомстве.
По мнению собеседника агентства, никакого ЧП в образовательном учреждении Лысьвы не произошло благодаря бдительности учащихся и быстрому реагированию педагогов.
Шестиклассник ударил учителя в школе Усолья-Сибирского - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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4 февраля, 14:40
 
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