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В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет - РИА Новости, 10.03.2025
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет
Правоохранительные органы и медицинские службы разбираются в инциденте с подростком, который якобы хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:16:00+03:00
2025-03-10T18:16:00+03:00
2025-03-10T18:16:00+03:00
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ПЕРМЬ, 10 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы и медицинские службы разбираются в инциденте с подростком, который якобы хотел поджечь кабинет с одноклассниками, но в последний момент передумал, рассказали РИА Новости в краевом министерстве образования. Ранее в местных пабликах в соцсетях и СМИ появилась информация, что учащийся лицея в пермской Лысьве 6 марта собирался поджечь помещение в учебном заведении. Девятиклассник якобы надел балаклаву, достал из рюкзака зажигательную смесь и подошёл к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент будто бы передумал и заплакал. Прокуратура начала проверку по этой информации. "На странное поведение мальчика обратил внимание ученик школы и сопроводил его к социальному педагогу... Да и сам школьник уже раскаялся и сожалел о своих намерениях. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы и медицинские службы", - рассказали в ведомстве. По мнению собеседника агентства, никакого ЧП в образовательном учреждении Лысьвы не произошло благодаря бдительности учащихся и быстрому реагированию педагогов.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html
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происшествия, лысьва, пермский край, россия
Происшествия, Лысьва, Пермский край, Россия
В Пермском крае разбираются в инциденте с подростком, поджигавшим кабинет
В Пермском крае школьник пытался поджечь кабинет с одноклассниками, но передумал