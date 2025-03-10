https://ria.ru/20250310/podolsk-2004156741.html
В Подольске будут судить напавшего на сотрудника ДПС
В Подольске будут судить напавшего на сотрудника ДПС - РИА Новости, 10.03.2025
В Подольске будут судить напавшего на сотрудника ДПС
Молодой человек, набросившийся в феврале на сотрудника ДПС в Подольске, предстанет перед судом, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:47:00+03:00
2025-03-10T17:47:00+03:00
2025-03-10T18:11:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Молодой человек, набросившийся в феврале на сотрудника ДПС в Подольске, предстанет перед судом, сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ сообщали, что 5 февраля пьяный 18-летний молодой человек в Подольске набросился на сотрудника ДПС, который пытался его утихомирить, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "В Подольске завершено расследование уголовного дела о совершении преступлений в отношении представителя власти... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250220/proisshestvie-2000424668.html
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Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске будут судить напавшего на сотрудника ДПС
СК: мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, предстанет перед судом