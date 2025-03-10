https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004000594.html

В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе

В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе - РИА Новости, 10.03.2025

В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе

Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:18:00+03:00

2025-03-10T08:18:00+03:00

2025-03-10T11:23:00+03:00

происшествия

жилье

россия

московская область (подмосковье)

чехов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону. Ранее в понедельник подмосковный ГУМЧС сообщал, что тепличный комплекс горит в деревне Высоково Чеховского городского округа на площади 1050 квадратных метров, при пожаре погибли четыре человека, "В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара... Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250310/pozhar-2003992634.html

россия

московская область (подмосковье)

чехов

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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), чехов, следственный комитет россии (ск рф)