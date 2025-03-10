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В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе - РИА Новости, 10.03.2025
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08:18 10.03.2025 (обновлено: 11:23 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004000594.html
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе - РИА Новости, 10.03.2025
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе
Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:18:00+03:00
2025-03-10T11:23:00+03:00
происшествия
жилье
россия
московская область (подмосковье)
чехов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону. Ранее в понедельник подмосковный ГУМЧС сообщал, что тепличный комплекс горит в деревне Высоково Чеховского городского округа на площади 1050 квадратных метров, при пожаре погибли четыре человека, "В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара... Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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россия
московская область (подмосковье)
чехов
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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), чехов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе

СК завел дело из-за пожара в тепличном комплексе в Чехове

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramПоследствия пожара в тепличном комплексе в Подмосковье
Последствия пожара в тепличном комплексе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Последствия пожара в тепличном комплексе в Подмосковье
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
Ранее в понедельник подмосковный ГУМЧС сообщал, что тепличный комплекс горит в деревне Высоково Чеховского городского округа на площади 1050 квадратных метров, при пожаре погибли четыре человека,
"В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара... Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Тушение пожара в тепличном комплексе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В тепличном комплексе в Подмосковье вспыхнул пожар, есть погибшие
Вчера, 06:25
 
ПроисшествияЖильеРоссияМосковская область (Подмосковье)ЧеховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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