https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004000594.html
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе - РИА Новости, 10.03.2025
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе
Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:18:00+03:00
2025-03-10T08:18:00+03:00
2025-03-10T11:23:00+03:00
происшествия
жилье
россия
московская область (подмосковье)
чехов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004042647_5:0:1280:717_1920x0_80_0_0_f2fb752f92802f986f90848de48e333d.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели из-за пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, где погибли четыре человека, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону. Ранее в понедельник подмосковный ГУМЧС сообщал, что тепличный комплекс горит в деревне Высоково Чеховского городского округа на площади 1050 квадратных метров, при пожаре погибли четыре человека, "В Чехове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара... Следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время на месте работает группа следователей и криминалистов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250310/pozhar-2003992634.html
россия
московская область (подмосковье)
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004042647_225:0:1181:717_1920x0_80_0_0_7e3598306c2a8af0bd95b28ee4c22c00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), чехов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после пожара в тепличном комплексе
СК завел дело из-за пожара в тепличном комплексе в Чехове