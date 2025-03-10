Подданного Иордании осудили в Дагестане за транзит нелегальных мигрантов
Сотрудника вуза в Махачкале осудили условно за организацию нелегальной миграции
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил по 1,5 года лишения свободы условно сотруднику высшего учебного заведения и подданному Иордании за организацию нелегальной миграции, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Дагестану.
"По данным следствия, сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики Гасановым Х.Г. в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда в Россию гражданам Сирийской Арабской Республики… Советский районный суд города Махачкалы признал Гасанова Х.Г. и его сообщника виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "в" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции). Учитывая признание вины и сотрудничество со следствием, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно", - говорится в сообщении.
Установлено, что сообщники, в частности, без надлежащим образом оформленных договоров на обучение оказывали платные услуги: оформляли однократные учебные визы, организовывали прием в Махачкале и размещение в общежитии вуза. Затем иностранцы отбывали в Москву и оттуда отправлялись в страны Евросоюза.
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