https://ria.ru/20250310/poddannyy-2004159741.html

Подданного Иордании осудили в Дагестане за транзит нелегальных мигрантов

Подданного Иордании осудили в Дагестане за транзит нелегальных мигрантов - РИА Новости, 10.03.2025

Подданного Иордании осудили в Дагестане за транзит нелегальных мигрантов

Суд в Махачкале назначил по 1,5 года лишения свободы условно сотруднику высшего учебного заведения и подданному Иордании за организацию нелегальной миграции,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:00:00+03:00

2025-03-10T18:00:00+03:00

2025-03-10T18:00:00+03:00

происшествия

махачкала

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Суд в Махачкале назначил по 1,5 года лишения свободы условно сотруднику высшего учебного заведения и подданному Иордании за организацию нелегальной миграции, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Дагестану. "По данным следствия, сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного их высших учебных заведений республики Гасановым Х.Г. в сговоре с подданным Иорданского Хашимитского Королевства был организован канал незаконного въезда в Россию гражданам Сирийской Арабской Республики… Советский районный суд города Махачкалы признал Гасанова Х.Г. и его сообщника виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "в" части 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконной миграции). Учитывая признание вины и сотрудничество со следствием, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно", - говорится в сообщении. Установлено, что сообщники, в частности, без надлежащим образом оформленных договоров на обучение оказывали платные услуги: оформляли однократные учебные визы, организовывали прием в Махачкале и размещение в общежитии вуза. Затем иностранцы отбывали в Москву и оттуда отправлялись в страны Евросоюза.

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

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происшествия, махачкала, россия, иордания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)