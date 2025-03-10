https://ria.ru/20250310/pobeda-2004117219.html

Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы

Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025

Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:27:00+03:00

2025-03-10T15:27:00+03:00

2025-03-10T15:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

пермский край

россия

дмитрий махонин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004098326_0:23:3070:1750_1920x0_80_0_0_ec23665f8e1c7fdad2f19e6622749e28.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению выплат и присвоению почетных званий ветеранам исполняются. В понедельник глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Пермского края. Махонин рассказал о подготовке и планируемых мероприятиях к празднованию 80-летия Победы. "Ваши поручения исполняются – доведение выплат, присвоение почётных званий. Потом встречаюсь лично с ветеранами, вручаем регулярно памятные медали к 80-летию. В общем-то, работа в этом плане идёт", - сказал Махонин. Он добавил, что к 80-летию Великой Победы запланировано 190 мероприятий.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне