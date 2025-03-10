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Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004117219.html
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:27:00+03:00
2025-03-10T15:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
пермский край
россия
дмитрий махонин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению выплат и присвоению почетных званий ветеранам исполняются. В понедельник глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Пермского края. Махонин рассказал о подготовке и планируемых мероприятиях к празднованию 80-летия Победы. "Ваши поручения исполняются – доведение выплат, присвоение почётных званий. Потом встречаюсь лично с ветеранами, вручаем регулярно памятные медали к 80-летию. В общем-то, работа в этом плане идёт", - сказал Махонин. Он добавил, что к 80-летию Великой Победы запланировано 190 мероприятий.
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общество, пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы

Махонин рассказал Путину о вручении ветеранам выплат и медалей к 80-летию Победы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Президент Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению выплат и присвоению почетных званий ветеранам исполняются.
В понедельник глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Пермского края. Махонин рассказал о подготовке и планируемых мероприятиях к празднованию 80-летия Победы.
"Ваши поручения исполняются – доведение выплат, присвоение почётных званий. Потом встречаюсь лично с ветеранами, вручаем регулярно памятные медали к 80-летию. В общем-то, работа в этом плане идёт", - сказал Махонин.
Он добавил, что к 80-летию Великой Победы запланировано 190 мероприятий.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Регионы будут широко праздновать 80-летие Победы, заявили в Кремле
4 марта, 12:22
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоПермский крайРоссияДмитрий МахонинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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