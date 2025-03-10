https://ria.ru/20250310/pobeda-2004117219.html
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.03.2025
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:27:00+03:00
2025-03-10T15:27:00+03:00
2025-03-10T15:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
пермский край
россия
дмитрий махонин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004098326_0:23:3070:1750_1920x0_80_0_0_ec23665f8e1c7fdad2f19e6622749e28.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину о подготовке к 80-летию Победы, отметив, что его поручения по доведению выплат и присвоению почетных званий ветеранам исполняются. В понедельник глава государства принял в Кремле с докладом губернатора Пермского края. Махонин рассказал о подготовке и планируемых мероприятиях к празднованию 80-летия Победы. "Ваши поручения исполняются – доведение выплат, присвоение почётных званий. Потом встречаюсь лично с ветеранами, вручаем регулярно памятные медали к 80-летию. В общем-то, работа в этом плане идёт", - сказал Махонин. Он добавил, что к 80-летию Великой Победы запланировано 190 мероприятий.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004098326_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_ca325cd0833c1039a87091ff68eb2f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермский край, россия, дмитрий махонин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Махонин доложил Путину о подготовке к 80-летию Победы
Махонин рассказал Путину о вручении ветеранам выплат и медалей к 80-летию Победы