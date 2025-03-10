Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению
Вагенкнехт назвала "красной дорожкой" к власти АдГ планы ФРГ по вооружению
© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ)
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) по наращиванию военных расходов за счет увеличения государственных долгов Германии станут "красной ковровой дорожкой" к власти для правой партии "Альтернатива для Германии" на следующих выборах в 2029 году.
"Решения, принятые по итогам предварительных консультаций о создании коалиции - это красная ковровая дорожка для "Альтернативы для Германии" в ведомство канцлера в 2029 году. ХДС/ХСС и СДПГ все еще ничего не поняли. Это наивная иллюзия - пытаться решить проблемы нашей страны с помощью этих сомнительных предварительных консультаций и гигантских долгов на вооружение. Напротив, это грозит продолжением упадка и экономического спада", - написала Вагенхкнехт в соцсети X.
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По её мнению, бундестаг старого созыва должен отказать новому правительству в "желаемом карт-бланше на неограниченные долги и бесконечное вооружение".
"В том числе в связи с разочаровывающими предварительными консультациями нужно сказать нет обману избирателей со стороны ХДС/ХСС и СДПГ", - добавила Вагенкнехт.
В субботу лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил об успешном завершении предварительных консультаций и готовности начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
ХДС/ХСС и СДПГ планируют до первого заседания бундестага в новом составе, которое состоится 25 марта, внести в бундестаг старого созыва инициативы о повышении госдолга ФРГ для создания двух мегафондов – на развитие вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Правая партия "Альтернатива для Германии" сообщила, что оспорит в конституционном суде принятие поправки в конституцию старым составом бундестага.
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Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) не смог преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,972%.