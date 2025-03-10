Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/plany-2004059713.html
Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению
Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению - РИА Новости, 10.03.2025
Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению
Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:18:00+03:00
2025-03-10T12:18:00+03:00
в мире
германия
сара вагенкнехт
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
левая (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_8ce4939ec146a2d692a3813492dd4d62.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) по наращиванию военных расходов за счет увеличения государственных долгов Германии станут "красной ковровой дорожкой" к власти для правой партии "Альтернатива для Германии" на следующих выборах в 2029 году. "Решения, принятые по итогам предварительных консультаций о создании коалиции - это красная ковровая дорожка для "Альтернативы для Германии" в ведомство канцлера в 2029 году. ХДС/ХСС и СДПГ все еще ничего не поняли. Это наивная иллюзия - пытаться решить проблемы нашей страны с помощью этих сомнительных предварительных консультаций и гигантских долгов на вооружение. Напротив, это грозит продолжением упадка и экономического спада", - написала Вагенхкнехт в соцсети X. По её мнению, бундестаг старого созыва должен отказать новому правительству в "желаемом карт-бланше на неограниченные долги и бесконечное вооружение". "В том числе в связи с разочаровывающими предварительными консультациями нужно сказать нет обману избирателей со стороны ХДС/ХСС и СДПГ", - добавила Вагенкнехт. В субботу лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил об успешном завершении предварительных консультаций и готовности начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). ХДС/ХСС и СДПГ планируют до первого заседания бундестага в новом составе, которое состоится 25 марта, внести в бундестаг старого созыва инициативы о повышении госдолга ФРГ для создания двух мегафондов – на развитие вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Правая партия "Альтернатива для Германии" сообщила, что оспорит в конституционном суде принятие поправки в конституцию старым составом бундестага. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) не смог преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,972%.
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html
https://ria.ru/20250222/germaniya-2000906019.html
https://ria.ru/20250305/vagenknekht-2003296392.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_60f5f906fe52f7d9aedd894b6d4d309b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Вагенкнехт раскритиковала победившую в ФРГ коалицию за планы по вооружению

Вагенкнехт назвала "красной дорожкой" к власти АдГ планы ФРГ по вооружению

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ)
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) по наращиванию военных расходов за счет увеличения государственных долгов Германии станут "красной ковровой дорожкой" к власти для правой партии "Альтернатива для Германии" на следующих выборах в 2029 году.
"Решения, принятые по итогам предварительных консультаций о создании коалиции - это красная ковровая дорожка для "Альтернативы для Германии" в ведомство канцлера в 2029 году. ХДС/ХСС и СДПГ все еще ничего не поняли. Это наивная иллюзия - пытаться решить проблемы нашей страны с помощью этих сомнительных предварительных консультаций и гигантских долгов на вооружение. Напротив, это грозит продолжением упадка и экономического спада", - написала Вагенхкнехт в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Германия уходит направо
26 декабря 2024, 08:00
По её мнению, бундестаг старого созыва должен отказать новому правительству в "желаемом карт-бланше на неограниченные долги и бесконечное вооружение".
"В том числе в связи с разочаровывающими предварительными консультациями нужно сказать нет обману избирателей со стороны ХДС/ХСС и СДПГ", - добавила Вагенкнехт.
В субботу лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил об успешном завершении предварительных консультаций и готовности начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
ХДС/ХСС и СДПГ планируют до первого заседания бундестага в новом составе, которое состоится 25 марта, внести в бундестаг старого созыва инициативы о повышении госдолга ФРГ для создания двух мегафондов – на развитие вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Правая партия "Альтернатива для Германии" сообщила, что оспорит в конституционном суде принятие поправки в конституцию старым составом бундестага.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Без альтернативы: Германия выберет разброд и шатания
22 февраля, 08:00
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) не смог преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,972%.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вагенкнехт резко раскритиковала планы ХДС/ХСС и СДПГ по вооружению Украины
5 марта, 20:50
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала