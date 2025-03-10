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Петросян проведет концерт в Серпухове - РИА Новости, 10.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:40 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/petrosjan-2004031021.html
Петросян проведет концерт в Серпухове
Петросян проведет концерт в Серпухове - РИА Новости, 10.03.2025
Петросян проведет концерт в Серпухове
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что его сегодняшний концерт в ДК "Россия" в подмосковном Серпухове состоится. РИА Новости, 10.03.2025
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культура
серпухов
евгений петросян
татьяна брухунова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что его сегодняшний концерт в ДК "Россия" в подмосковном Серпухове состоится. В субботу супруга Петросяна Татьяна Брухунова сообщала, что артист находится в больнице "в штатном режиме". "У меня сегодня концерт в Серпухове", - сказал Петросян, добавив, что его выписали из больницы.
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003830624.html
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серпухов, евгений петросян, татьяна брухунова
Культура, Серпухов, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Петросян проведет концерт в Серпухове

Евгений Петросян сообщил, что его концерт в Серпухове состоится

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮморист Евгений Петросян
Юморист Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Юморист Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что его сегодняшний концерт в ДК "Россия" в подмосковном Серпухове состоится.
В субботу супруга Петросяна Татьяна Брухунова сообщала, что артист находится в больнице "в штатном режиме".
"У меня сегодня концерт в Серпухове", - сказал Петросян, добавив, что его выписали из больницы.
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации
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КультураСерпуховЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова
 
 
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