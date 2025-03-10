https://ria.ru/20250310/petrosjan-2004031021.html
Петросян проведет концерт в Серпухове
Петросян проведет концерт в Серпухове - РИА Новости, 10.03.2025
Петросян проведет концерт в Серпухове
Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что его сегодняшний концерт в ДК "Россия" в подмосковном Серпухове состоится. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:40:00+03:00
2025-03-10T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что его сегодняшний концерт в ДК "Россия" в подмосковном Серпухове состоится. В субботу супруга Петросяна Татьяна Брухунова сообщала, что артист находится в больнице "в штатном режиме". "У меня сегодня концерт в Серпухове", - сказал Петросян, добавив, что его выписали из больницы.
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003830624.html
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РИА Новости
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серпухов, евгений петросян, татьяна брухунова
Культура, Серпухов, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Петросян проведет концерт в Серпухове
Евгений Петросян сообщил, что его концерт в Серпухове состоится