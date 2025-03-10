https://ria.ru/20250310/peskov-2004076635.html

Песков рассказал о работе ВС России в Курской области

Песков рассказал о работе ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

Песков рассказал о работе ВС России в Курской области

Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:20:00+03:00

2025-03-10T13:20:00+03:00

2025-03-10T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что конкретных сроков по полному освобождению территории Курской области от противника пока нет.

курская область

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вооруженные силы рф, курская область, безопасность