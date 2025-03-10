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Песков рассказал о работе ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 10.03.2025 (обновлено: 20:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peskov-2004076635.html
Песков рассказал о работе ВС России в Курской области
Песков рассказал о работе ВС России в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Песков рассказал о работе ВС России в Курской области
Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
безопасность
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков отметил, что конкретных сроков по полному освобождению территории Курской области от противника пока нет.
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вооруженные силы рф, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Безопасность
Песков рассказал о работе ВС России в Курской области

Песков: никаких сроков по освобождению Курской области перед ВС РФ не стоит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что конкретных сроков по полному освобождению территории Курской области от противника пока нет.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКурская областьБезопасность
 
 
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