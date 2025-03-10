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Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза - РИА Новости, 10.03.2025
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13:12 10.03.2025 (обновлено: 13:23 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peskov-2004073739.html
Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза
Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза - РИА Новости, 10.03.2025
Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:12:00+03:00
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сша
в мире
россия
европа
дмитрий песков
дональд трамп
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы, отметив, что нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза.Журналист рассказал Пескову, что, по их данным, администрация президента США Дональда Трампа свернула или поставила на паузу программы, введенные в действие при администрации бывшего президента США Джо Байдена, которые были призваны противодействовать якобы угрозе диверсий со стороны России на территории США и Европы."Вы знаете, дело в том, что это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах, европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего. Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы. Поэтому в данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует", - сказал Песков.
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сша, в мире, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, санкции в отношении россии
США, В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Джо Байден, Санкции в отношении России
Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза

Песков: нынешняя администрация США пытается избавиться от коррупционного груза

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы, отметив, что нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза.
Журналист рассказал Пескову, что, по их данным, администрация президента США Дональда Трампа свернула или поставила на паузу программы, введенные в действие при администрации бывшего президента США Джо Байдена, которые были призваны противодействовать якобы угрозе диверсий со стороны России на территории США и Европы.
"Вы знаете, дело в том, что это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах, европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего. Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы. Поэтому в данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Песков оценил потенциал сотрудничества с США
4 марта, 20:42
 
СШАВ миреРоссияЕвропаДмитрий ПесковДональд ТрампДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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