https://ria.ru/20250310/peskov-2004073739.html

Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза

Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза - РИА Новости, 10.03.2025

Песков: администрация США пытается избавиться от коррупционного груза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:12:00+03:00

2025-03-10T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пустыми и эфемерными утверждения о возможной угрозе диверсий якобы со стороны РФ на территории США и Европы, отметив, что нынешняя администрация США пытается избавиться от неэффективного и коррупционного груза.Журналист рассказал Пескову, что, по их данным, администрация президента США Дональда Трампа свернула или поставила на паузу программы, введенные в действие при администрации бывшего президента США Джо Байдена, которые были призваны противодействовать якобы угрозе диверсий со стороны России на территории США и Европы."Вы знаете, дело в том, что это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено даже в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах, европейских столицах. В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти компании, но не предоставлять ни одного ни доказательства, ни аргумента, ничего. Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы. Поэтому в данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, вполне понятно действует", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250304/peskov-2003067288.html

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сша, в мире, россия, европа, дмитрий песков, дональд трамп, джо байден, санкции в отношении россии