Песков прокомментировал ситуацию в Курской области
Песков: ВС РФ делают все, чтобы очистить Курскую область от украинских боевиков
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли временные рамки для возвращения оккупированных территорий в Курской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Кроме того, Песков отметил, что конкретных сроков по полному освобождению территории Курской области от противника пока нет.
В конце прошлой недели сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph написала, что 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники указывала, что ВСУ могут вывести свои войска из региона в течение двух недель.
Минобороны РФ 9 марта сообщило, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.