https://ria.ru/20250310/peskov-2004071861.html

Песков прокомментировал ситуацию в Курской области

Песков прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

Песков прокомментировал ситуацию в Курской области

Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:08:00+03:00

2025-03-10T13:08:00+03:00

2025-03-10T20:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

киев

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские военные делают все возможное, чтобы очистить Курскую область от боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли временные рамки для возвращения оккупированных территорий в Курской области. Кроме того, Песков отметил, что конкретных сроков по полному освобождению территории Курской области от противника пока нет. В конце прошлой недели сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph написала, что 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники указывала, что ВСУ могут вывести свои войска из региона в течение двух недель. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250310/posledstviya-2004049797.html

россия

киев

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев, курская область