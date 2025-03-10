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Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2025
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20:05 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004181349.html
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2025
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог поговорили по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:05:00+03:00
2025-03-10T20:05:00+03:00
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог поговорили по телефону, стороны обсудили предстоящие переговоры США и Украина в Эр-Рияде, сообщил польский МИД. "Министр Радослав Сикорский поговорил по телефону со спецпредставителем США Китом Келлогом о мирных переговорах между США и Украиной в Эр-Рияде. Обе стороны подчеркнули необходимость заключения справедливого мира. После разговора министр Сикорский связался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой", - написал польский МИД на странице в Х. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html
https://ria.ru/20250307/tramp-2003729677.html
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в мире, украина, сша, россия, радослав сикорский, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Россия, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Кит Келлог
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине

Сикорский и Келлог обсудили предстоящие переговоры США и Украины в Эр-Рияде

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог поговорили по телефону, стороны обсудили предстоящие переговоры США и Украина в Эр-Рияде, сообщил польский МИД.
«
"Министр Радослав Сикорский поговорил по телефону со спецпредставителем США Китом Келлогом о мирных переговорах между США и Украиной в Эр-Рияде. Обе стороны подчеркнули необходимость заключения справедливого мира. После разговора министр Сикорский связался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой", - написал польский МИД на странице в Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине
23 февраля, 14:57
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта на Украине продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп оценил диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине
7 марта, 20:23
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
16 февраля, 16:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияРадослав СикорскийДональд ТрампКит Келлог
 
 
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