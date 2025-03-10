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Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
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12:38 10.03.2025 (обновлено: 12:39 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:38:00+03:00
2025-03-10T12:39:00+03:00
в мире
саудовская аравия
россия
москва
сша
мария захарова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. "Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, россия, москва, сша, мария захарова
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Москва, США, Мария Захарова
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Захарова: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России.
"Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она.
Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для контактов России и США
17 февраля, 12:57
 
В миреСаудовская АравияРоссияМоскваСШАМария Захарова
 
 
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