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Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:38:00+03:00
2025-03-10T12:38:00+03:00
2025-03-10T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. "Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, москва, сша, мария захарова
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Москва, США, Мария Захарова
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Захарова: переговоры РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются