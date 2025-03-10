https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025

Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:38:00+03:00

2025-03-10T12:38:00+03:00

2025-03-10T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии не планируется на этой неделе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России. "Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она. Ранее CNN сообщила, что новая встреча Москвы и Вашингтона может пройти на этой неделе в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/peskov-1999807058.html

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Ольга Фомченкова

в мире, саудовская аравия, россия, москва, сша, мария захарова