Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли траты Пентагона на поля для гольфа - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pentagon-2004144618.html
СМИ раскрыли траты Пентагона на поля для гольфа
СМИ раскрыли траты Пентагона на поля для гольфа - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ раскрыли траты Пентагона на поля для гольфа
Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:03:00+03:00
2025-03-10T17:03:00+03:00
в мире
сша
германия
нью-мексико
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить госрасходы, пишет издание Intercept со ссылкой на документы. По оценке издания, минобороны США владеет примерно 145 полями для гольфа. "Военные США планируют профинансировать реновацию 35 песчаных ловушек на поле для гольфа... базы Рамштайн в Германии... ВВС также хотят закупить... компост для поле для гольфа авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико... Армия в свою очередь планирует опубликовать контракт на... техобслуживание клубного дома на поле для гольфа военной академии США в Уэст-Пойнт", - говорится в материале. Отмечается, что за десятилетия на поддержание полей для гольфа Пентагона ушли сотни миллионов долларов. По мнению аналитика базирующейся в Вашингтоне организации "Налогоплательщики за здравый смысл" Гейба Мерфи, подобные действия отражают непоследовательность администрации Трампа в вопросе сокращения государственных расходов. "Военные не должны заниматься гольф-курортами. У них нет свободного времени, чтобы играть в гольф часами на протяжении недели", - добавил он. Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003869258.html
https://ria.ru/20250307/pentagon-2003635974.html
сша
германия
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, нью-мексико, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Нью-Мексико, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ раскрыли траты Пентагона на поля для гольфа

Пентагон тратит деньги на поля для игры в гольф, несмотря на сокращение расходов

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пентагон тратит средства американского бюджета на поддержание в порядке полей для гольфа, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа сократить госрасходы, пишет издание Intercept со ссылкой на документы.
По оценке издания, минобороны США владеет примерно 145 полями для гольфа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Журналисты узнали, во что обошлась налогоплательщикам игра Трампа в гольф
9 марта, 03:49
"Военные США планируют профинансировать реновацию 35 песчаных ловушек на поле для гольфа... базы Рамштайн в Германии... ВВС также хотят закупить... компост для поле для гольфа авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико... Армия в свою очередь планирует опубликовать контракт на... техобслуживание клубного дома на поле для гольфа военной академии США в Уэст-Пойнт", - говорится в материале.
Отмечается, что за десятилетия на поддержание полей для гольфа Пентагона ушли сотни миллионов долларов.
По мнению аналитика базирующейся в Вашингтоне организации "Налогоплательщики за здравый смысл" Гейба Мерфи, подобные действия отражают непоследовательность администрации Трампа в вопросе сокращения государственных расходов.
"Военные не должны заниматься гольф-курортами. У них нет свободного времени, чтобы играть в гольф часами на протяжении недели", - добавил он.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщала о том, что администрация американского президента Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить планы по ежегодному сокращению бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Пентагон ввел лимит расходов в один доллар по кредитным картам сотрудников
7 марта, 14:52
 
В миреСШАГерманияНью-МексикоДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала