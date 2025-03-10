https://ria.ru/20250310/pensioner-2004190759.html

Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей

Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025

Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей

Житель Тюмени за месяц перевел на счета неизвестных 22 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:28:00+03:00

2025-03-10T21:28:00+03:00

2025-03-10T21:28:00+03:00

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Житель Тюмени за месяц перевел на счета неизвестных 22 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. "Неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитил 22 миллиона рублей у пенсионера, проживающего в областном центре, которые он в течение месяца по указанию мошенников переводил на различные банковские счета", - указано в сообщении. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Прокуратура Калининского административного округа города организовала надзор за ходом и результатами расследования. В целом за минувшую неделю от действий мошенников в регионе пострадали 97 человек, общая сумма похищенного превысила 53 миллиона рублей, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html

https://ria.ru/20250310/kredit-2004109209.html

тюмень

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мошенничество