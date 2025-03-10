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Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025
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21:28 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/pensioner-2004190759.html
Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей
Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025
Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей
Житель Тюмени за месяц перевел на счета неизвестных 22 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:28:00+03:00
2025-03-10T21:28:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мошенничество
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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Житель Тюмени за месяц перевел на счета неизвестных 22 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. "Неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитил 22 миллиона рублей у пенсионера, проживающего в областном центре, которые он в течение месяца по указанию мошенников переводил на различные банковские счета", - указано в сообщении. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Прокуратура Калининского административного округа города организовала надзор за ходом и результатами расследования. В целом за минувшую неделю от действий мошенников в регионе пострадали 97 человек, общая сумма похищенного превысила 53 миллиона рублей, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
https://ria.ru/20250310/moshennichestvo-2003996268.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мошенничество
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мошенничество
Тюменский пенсионер перевел мошенникам более 20 миллионов рублей

Прокуратура: тюменский пенсионер перевел мошенникам более 22 млн рублей за месяц

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Житель Тюмени за месяц перевел на счета неизвестных 22 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
"Неизвестный, позвонив на сотовый телефон, представившись сотрудником Росфинмониторинга, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитил 22 миллиона рублей у пенсионера, проживающего в областном центре, которые он в течение месяца по указанию мошенников переводил на различные банковские счета", - указано в сообщении.
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По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Прокуратура Калининского административного округа города организовала надзор за ходом и результатами расследования.
В целом за минувшую неделю от действий мошенников в регионе пострадали 97 человек, общая сумма похищенного превысила 53 миллиона рублей, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мошенничество
 
 
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