В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента
Мишустин: социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля более чем на 14,5 процента увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", — сказал премьер-министр.
Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.
Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75 процента:
- участникам Великой Отечественной войны;
- военнослужащим, проходившим службу по призыву;
- награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
- пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей;
- летчикам-испытателям и космонавтам.
Всего индексация затронет почти 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете предусмотрели около 85 миллиардов рублей.
По данным Министерства труда и социальной защиты России, в стране около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.
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