https://ria.ru/20250310/pensii-2004026245.html

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента - РИА Новости, 10.03.2025

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:26:00+03:00

2025-03-10T10:26:00+03:00

2025-03-10T15:13:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля более чем на 14,5 процента увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", — сказал премьер-министр.Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75 процента:Всего индексация затронет почти 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете предусмотрели около 85 миллиардов рублей.По данным Министерства труда и социальной защиты России, в стране около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф