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В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента - РИА Новости, 10.03.2025
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10:26 10.03.2025 (обновлено: 15:13 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pensii-2004026245.html
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента - РИА Новости, 10.03.2025
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 10.03.2025
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общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля более чем на 14,5 процента увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", — сказал премьер-министр.Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75 процента:Всего индексация затронет почти 4,2 миллиона человек. Для этого в бюджете предусмотрели около 85 миллиардов рублей.По данным Министерства труда и социальной защиты России, в стране около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч — государственного пенсионного обеспечения.
https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html
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https://ria.ru/20250304/pensiya-2002870921.html
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента

Мишустин: социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля более чем на 14,5 процента увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", — сказал премьер-министр.
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Мишустин уточнил, что такая помощь положена людям с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, которым не хватает подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.
Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению повысят на 14,75 процента:
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • военнослужащим, проходившим службу по призыву;
  • награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
  • пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей;
  • летчикам-испытателям и космонавтам.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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