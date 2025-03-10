https://ria.ru/20250310/parki-2004135713.html

Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках

Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках - РИА Новости, 10.03.2025

Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках

Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

международный женский день

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки, также жители и гости региона увидели праздничные концерты и дефиле мод. Они участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях. Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе состоялись дефиле "Мода из комода" и лаборатория "Секреты простой и красивой укладки" от салона красоты. Для всех желающих провели беседу о культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова. В парке "Беличий", расположенном в Краснознаменске, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями. Также во многих других парках жители и гости области смогли посетить различные мероприятия в женский день.

https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html

https://ria.ru/20250308/podmoskove-2003804739.html

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московская область (подмосковье), международный женский день