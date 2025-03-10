Рейтинг@Mail.ru
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:24 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/parki-2004135713.html
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках - РИА Новости, 10.03.2025
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках
Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1856002561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6107c6b0d81e72cc7f5048623eb351ab.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки, также жители и гости региона увидели праздничные концерты и дефиле мод. Они участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях. Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе состоялись дефиле "Мода из комода" и лаборатория "Секреты простой и красивой укладки" от салона красоты. Для всех желающих провели беседу о культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова. В парке "Беличий", расположенном в Краснознаменске, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями. Также во многих других парках жители и гости области смогли посетить различные мероприятия в женский день.
https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html
https://ria.ru/20250308/podmoskove-2003804739.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1856002561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae68692a92893bcdf6ae2c0fa37be191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), международный женский день
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Международный женский день
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках

Свыше 56 тысяч человек отметили 8 Марта в парках Московской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПразднование Международного женского дня
Празднование Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Празднование Международного женского дня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки, также жители и гости региона увидели праздничные концерты и дефиле мод. Они участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях.
Дятел в лесопарке Балашихи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Вчера, 15:56
Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой.
В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе состоялись дефиле "Мода из комода" и лаборатория "Секреты простой и красивой укладки" от салона красоты. Для всех желающих провели беседу о культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова.
В парке "Беличий", расположенном в Краснознаменске, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями.
Также во многих других парках жители и гости области смогли посетить различные мероприятия в женский день.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам
8 марта, 13:39
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Международный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала