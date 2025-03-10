https://ria.ru/20250310/parki-2004135713.html
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках - РИА Новости, 10.03.2025
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках
Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки, также жители и гости региона увидели праздничные концерты и дефиле мод. Они участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях. Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе состоялись дефиле "Мода из комода" и лаборатория "Секреты простой и красивой укладки" от салона красоты. Для всех желающих провели беседу о культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова. В парке "Беличий", расположенном в Краснознаменске, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями. Также во многих других парках жители и гости области смогли посетить различные мероприятия в женский день.
https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html
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московская область (подмосковье), международный женский день
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Международный женский день
Более 56 тысяч человек отметили 8 Марта в подмосковных парках
Свыше 56 тысяч человек отметили 8 Марта в парках Московской области
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 56 тысяч человек приняли участие 8 марта в общеобластном мероприятии "Время цвести", празднование прошло в 90 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Более чем в 70 парках женщинам и девушкам дарили цветы и открытки, также жители и гости региона увидели праздничные концерты и дефиле мод. Они участвовали в мастер-классах, лабораториях красоты и других активностях.
Так, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске организовал творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, где прошла презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой.
В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе состоялись дефиле "Мода из комода" и лаборатория "Секреты простой и красивой укладки" от салона красоты. Для всех желающих провели беседу о культурном коде округа и рассказали историю любви мецената Саввы Морозова.
В парке "Беличий", расположенном в Краснознаменске, работала фотозона. В парке прошли конкурсы с призами и состоялся концерт с вокальными и танцевальными номерами. Посетителей угощали чаем со сладостями.
Также во многих других парках жители и гости области смогли посетить различные мероприятия в женский день.