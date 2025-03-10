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Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю - РИА Новости, 10.03.2025
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:56:00+03:00
2025-03-10T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков. На прошлой неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — отметил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшая посещаемость была зафиксирована в выходные дни. 8 и 9 марта парки посетило более 772 тысяч человек. В будние дни средняя посещаемость составляла более 200 тысяч человек. Так, самым посещаемым парком, где побывало более 72 тысяч человек, стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он расположен в центре города и славится живописной рекой Пехорка, а после благоустройства - в 2017-2018 годах - парк стал одним из самых популярных мест в городском округе.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Парки в Подмосковье посетили более 1,7 миллиона человек за прошлую неделю