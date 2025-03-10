Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:56 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю - РИА Новости, 10.03.2025
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю
Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:56:00+03:00
2025-03-10T15:56:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932926684_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_5715980726a2f151eade87531da4c6d1.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков. На прошлой неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — отметил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшая посещаемость была зафиксирована в выходные дни. 8 и 9 марта парки посетило более 772 тысяч человек. В будние дни средняя посещаемость составляла более 200 тысяч человек. Так, самым посещаемым парком, где побывало более 72 тысяч человек, стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он расположен в центре города и славится живописной рекой Пехорка, а после благоустройства - в 2017-2018 годах - парк стал одним из самых популярных мест в городском округе.
https://ria.ru/20250310/ivl-2004122945.html
https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004083435.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932926684_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_ca7ed4df3492159b9df852fd9105cea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю

Парки в Подмосковье посетили более 1,7 миллиона человек за прошлую неделю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДятел в лесопарке Балашихи
Дятел в лесопарке Балашихи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дятел в лесопарке Балашихи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков. На прошлой неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Власти МО анонсировали поставку 150 аппаратов ИВЛ в больницы в 2025 году
Вчера, 15:47
"Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — отметил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшая посещаемость была зафиксирована в выходные дни. 8 и 9 марта парки посетило более 772 тысяч человек. В будние дни средняя посещаемость составляла более 200 тысяч человек.
Так, самым посещаемым парком, где побывало более 72 тысяч человек, стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он расположен в центре города и славится живописной рекой Пехорка, а после благоустройства - в 2017-2018 годах - парк стал одним из самых популярных мест в городском округе.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание
Вчера, 13:42
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала