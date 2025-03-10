https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html

Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю

Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю - РИА Новости, 10.03.2025

Подмосковные парки посетили более 1,7 миллиона гостей за неделю

Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:56:00+03:00

2025-03-10T15:56:00+03:00

2025-03-10T15:56:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932926684_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_5715980726a2f151eade87531da4c6d1.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Парки Подмосковья посетили свыше 1,74 миллиона человек за прошлую неделю, этот показатель на 657 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области расположены 209 парков и лесопарков. На прошлой неделе они стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — отметил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшая посещаемость была зафиксирована в выходные дни. 8 и 9 марта парки посетило более 772 тысяч человек. В будние дни средняя посещаемость составляла более 200 тысяч человек. Так, самым посещаемым парком, где побывало более 72 тысяч человек, стал парк "Пехорка" в городском округе Балашиха. Он расположен в центре города и славится живописной рекой Пехорка, а после благоустройства - в 2017-2018 годах - парк стал одним из самых популярных мест в городском округе.

https://ria.ru/20250310/ivl-2004122945.html

https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004083435.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), михаил хайкин