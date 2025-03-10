https://ria.ru/20250310/ozon-2004125439.html

Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа

Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа - РИА Новости, 10.03.2025

Ozon разрешил изменение адреса доставки после оформления заказа

Ozon добавил возможность в ряде случаев изменить адрес и способ доставки после того, как пользователь оформил заказ - это можно сделать до передачи товаров в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:55:00+03:00

2025-03-10T15:55:00+03:00

2025-03-10T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ozon добавил возможность в ряде случаев изменить адрес и способ доставки после того, как пользователь оформил заказ - это можно сделать до передачи товаров в доставку; маркетплейс рассчитывает, что новая функция сократит количество отмен заказов, сообщила компания. "Клиенты Ozon смогут поменять адрес и способ доставки после оформления заказа. Обновление сократит количество отмен заказов и избавит покупателей от необходимости переоформлять заказ при ошибке в адресе. Новая функция позволит покупателям изменить адрес и способ доставки после оформления заказа, выбрав из списка в приложении, - сделать это можно до передачи товаров в доставку", - сказано в релизе. Там же уточняется, что эта функция не распространяется на товары, которые доставляются из-за рубежа, крупногабаритные товары и Ozon Fresh - сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. Кроме этого, пользователи могут изменить способ доставки с курьерской на самовывоз из пункта выдачи и обратно, если заказ находится в статусе ожидания оплаты. При этом выбрать доставку в пункт выдачи заказа (ПВЗ) вместо постамата или наоборот получится вне зависимости от статуса оплаты. Возможность поменять адрес и способ доставки предоставляется только один раз. "Чтобы изменить адрес или способ доставки, покупателю нужно нажать кнопку "Адрес" в самом заказе. Если заказ соответствует условиям, появится список сохраненных адресов. Выбрать новую точку на карте можно через кнопку "Добавить", - появится карта с доступными адресами ПВЗ и постаматов", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250221/ozon-2000779082.html

https://ria.ru/20250228/biometrija-2002082883.html

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технологии, ozon, россия, общество