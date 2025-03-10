В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в филиале Президентской академии в Ростове-на-Дону.
В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
По словам директора Южно-Российского института управления — филиала Президентской академии — Василия Рудого, подобные мероприятия — это не только дань уважения прошлому, но и основа будущего.
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"В год празднования 80-летия Победы особенно важно не только уделить достаточное внимание изучению истории, но и помочь студентам понять логику исторических процессов и взаимосвязь с текущей геополитической ситуацией. Нам необходимо воспитывать в наших студентах и слушателях те качества, которыми обладали герои этих фоторабот", — отметил Рудой, добавив, что гости выставки смогут узнать о работе и трудовых подвигах за пределами полей сражений.
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Как заявил и.о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктор Харченко, проект подчеркивает мужество советских солдат, освобождавших СССР и государства Европы от немецко-фашистских захватчиков.
"Символично, что Ростов-на-Дону стал первой региональной площадкой проведения фотовыставки: наш город дважды пережил немецко-фашистскую оккупацию, является одним из наиболее пострадавших городов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти об этих событиях — дань уважения нашим предкам, отстоявшим мир и свободу для будущих поколений", — подчеркнул Харченко.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Девушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
1 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
2 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
3 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Посетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
4 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
5 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
6 из 6
Девушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
1 из 6
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
2 из 6
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
3 из 6
Посетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
4 из 6
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
5 из 6
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
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Значимость фотовыставки для молодого поколения отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
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"Мы рады, что проект развивается и еще больше студентов в Ростове-на-Дону смогут увидеть уникальные фотодокументы Совинформбюро (первую выставку мы открыли здесь в 2023 году). Особенно важно, что в руках этих ребят будущее нашей страны", — заключила Тюрина.
Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы.
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"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".