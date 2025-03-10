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В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы - РИА Новости, 10.03.2025
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12:00 10.03.2025 (обновлено: 14:47 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/osvobozhdenie-2004025492.html
В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы
В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы - РИА Новости, 10.03.2025
В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы
Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:00:00+03:00
2025-03-10T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в филиале Президентской академии в Ростове-на-Дону.В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".По словам директора Южно-Российского института управления — филиала Президентской академии — Василия Рудого, подобные мероприятия — это не только дань уважения прошлому, но и основа будущего."В год празднования 80-летия Победы особенно важно не только уделить достаточное внимание изучению истории, но и помочь студентам понять логику исторических процессов и взаимосвязь с текущей геополитической ситуацией. Нам необходимо воспитывать в наших студентах и слушателях те качества, которыми обладали герои этих фоторабот", — отметил Рудой, добавив, что гости выставки смогут узнать о работе и трудовых подвигах за пределами полей сражений.Как заявил и.о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктор Харченко, проект подчеркивает мужество советских солдат, освобождавших СССР и государства Европы от немецко-фашистских захватчиков."Символично, что Ростов-на-Дону стал первой региональной площадкой проведения фотовыставки: наш город дважды пережил немецко-фашистскую оккупацию, является одним из наиболее пострадавших городов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти об этих событиях — дань уважения нашим предкам, отстоявшим мир и свободу для будущих поколений", — подчеркнул Харченко.Значимость фотовыставки для молодого поколения отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Мы рады, что проект развивается и еще больше студентов в Ростове-на-Дону смогут увидеть уникальные фотодокументы Совинформбюро (первую выставку мы открыли здесь в 2023 году). Особенно важно, что в руках этих ребят будущее нашей страны", — заключила Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
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социальный навигатор, наталья тюрина, ростов-на-дону, европа, ссср, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, общество, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне
Социальный навигатор, Наталья Тюрина, Ростов-на-Дону, Европа, СССР, Совинформбюро, Президентский фонд культурных инициатив, Общество, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Открытие выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в филиале Президентской академии в Ростове-на-Дону.
В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
По словам директора Южно-Российского института управления — филиала Президентской академии — Василия Рудого, подобные мероприятия — это не только дань уважения прошлому, но и основа будущего.
«
"В год празднования 80-летия Победы особенно важно не только уделить достаточное внимание изучению истории, но и помочь студентам понять логику исторических процессов и взаимосвязь с текущей геополитической ситуацией. Нам необходимо воспитывать в наших студентах и слушателях те качества, которыми обладали герои этих фоторабот", — отметил Рудой, добавив, что гости выставки смогут узнать о работе и трудовых подвигах за пределами полей сражений.
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Как заявил и.о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктор Харченко, проект подчеркивает мужество советских солдат, освобождавших СССР и государства Европы от немецко-фашистских захватчиков.
"Символично, что Ростов-на-Дону стал первой региональной площадкой проведения фотовыставки: наш город дважды пережил немецко-фашистскую оккупацию, является одним из наиболее пострадавших городов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти об этих событиях — дань уважения нашим предкам, отстоявшим мир и свободу для будущих поколений", — подчеркнул Харченко.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Девушка на открытии выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Девушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Открытие выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Студенты на открытии выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Посетители на открытии выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Посетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Открытие выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСтуденты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
Студенты на открытии выставки Восстановление Европы в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
6 из 6
Девушка на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 6
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 6
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 6
Посетители на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 6
Открытие выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 6
Студенты на открытии выставки "Восстановление Европы" в Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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6 из 6
Значимость фотовыставки для молодого поколения отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
«
"Мы рады, что проект развивается и еще больше студентов в Ростове-на-Дону смогут увидеть уникальные фотодокументы Совинформбюро (первую выставку мы открыли здесь в 2023 году). Особенно важно, что в руках этих ребят будущее нашей страны", — заключила Тюрина.
Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.
В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы.
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Что вы знаете о вкладе СССР в восстановлении Европы?
24 февраля, 09:00
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
 
Социальный навигаторНаталья ТюринаРостов-на-ДонуЕвропаСССРСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативОбществоОсвобождение. Путь к Победе80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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