https://ria.ru/20250310/osvobozhdenie-2004025492.html

В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы

В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы - РИА Новости, 10.03.2025

В Ростове-на-Дону открылась выставка о восстановлении Европы

Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:00:00+03:00

2025-03-10T12:00:00+03:00

2025-03-10T14:47:00+03:00

социальный навигатор

наталья тюрина

ростов-на-дону

европа

ссср

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004090229_0:201:2779:1764_1920x0_80_0_0_ecd435f4d0df04b4f03ab4ffe4316322.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Фотовыставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы", посвященная восстановлению европейских стран после Второй мировой войны, открылась в филиале Президентской академии в Ростове-на-Дону.В основе проекта — фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".По словам директора Южно-Российского института управления — филиала Президентской академии — Василия Рудого, подобные мероприятия — это не только дань уважения прошлому, но и основа будущего."В год празднования 80-летия Победы особенно важно не только уделить достаточное внимание изучению истории, но и помочь студентам понять логику исторических процессов и взаимосвязь с текущей геополитической ситуацией. Нам необходимо воспитывать в наших студентах и слушателях те качества, которыми обладали герои этих фоторабот", — отметил Рудой, добавив, что гости выставки смогут узнать о работе и трудовых подвигах за пределами полей сражений.Как заявил и.о. представителя МИД России в Ростове-на-Дону Виктор Харченко, проект подчеркивает мужество советских солдат, освобождавших СССР и государства Европы от немецко-фашистских захватчиков."Символично, что Ростов-на-Дону стал первой региональной площадкой проведения фотовыставки: наш город дважды пережил немецко-фашистскую оккупацию, является одним из наиболее пострадавших городов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти об этих событиях — дань уважения нашим предкам, отстоявшим мир и свободу для будущих поколений", — подчеркнул Харченко.Значимость фотовыставки для молодого поколения отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Мы рады, что проект развивается и еще больше студентов в Ростове-на-Дону смогут увидеть уникальные фотодокументы Совинформбюро (первую выставку мы открыли здесь в 2023 году). Особенно важно, что в руках этих ребят будущее нашей страны", — заключила Тюрина.Проект "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-1999323110.html

ростов-на-дону

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, наталья тюрина, ростов-на-дону, европа, ссср, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, общество, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне