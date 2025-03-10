Рейтинг@Mail.ru
УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/oon-2004183768.html
УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану
УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану - РИА Новости, 10.03.2025
УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану
Уход из Афганистана может привести к таким проблемам, как массовая миграция и региональная нестабильность, учитывая стратегическое положение этой страны в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:26:00+03:00
2025-03-10T20:26:00+03:00
в мире
афганистан
азия
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уход из Афганистана может привести к таким проблемам, как массовая миграция и региональная нестабильность, учитывая стратегическое положение этой страны в регионе, заявил в интервью новостному порталу Tolo news представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Арафат Джамаль, призвав мировое сообщество продолжать помощь Афганистану. "Оставайтесь с народом Афганистана. Что бы вы ни думали о политике или политических реалиях, люди нуждаются в том, чтобы вы оставались в Афганистане. Если вы покинете его сейчас, все может обернуться к худшему, люди могут начать уезжать, и мы столкнемся с нестабильностью в очень важном регионе Азии, так что не оставляйте нас одних", - цитирует издание слова дипломата, сказанные им накануне заседания СБ ООН по Афганистану. Заявление Джамаля прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты, ранее являвшиеся крупнейшим мировым донором, приостановили оказание помощи ряду стран, включая Афганистан. "Не забывайте об Афганистане, ибо он стратегически важное государство. Исторически оно было центром торговых путей и цивилизаций. В Афганистане было приложено очень много усилий - как положительных, так и отрицательных. Но сейчас не время разочаровывать Афганистан", - цитирует призыв дипломата Tolo news. По словам Джамаля, Афганистан ведет войну уже 40 или 45 лет, а его граждане мигрировали в прошлом и продолжают это делать сейчас. "Поэтому ООН, как глобальная организация, и ее учреждения должны усилить координацию со всем миром в этом вопросе", - заявил представитель УВКБ.
https://ria.ru/20250309/afganistan-2003873758.html
https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html
афганистан
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, азия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Афганистан, Азия, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану

Представитель УВКБ ООН Джамаль: уход из Афганистана приведет к массовой миграции

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уход из Афганистана может привести к таким проблемам, как массовая миграция и региональная нестабильность, учитывая стратегическое положение этой страны в регионе, заявил в интервью новостному порталу Tolo news представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Арафат Джамаль, призвав мировое сообщество продолжать помощь Афганистану.
«
"Оставайтесь с народом Афганистана. Что бы вы ни думали о политике или политических реалиях, люди нуждаются в том, чтобы вы оставались в Афганистане. Если вы покинете его сейчас, все может обернуться к худшему, люди могут начать уезжать, и мы столкнемся с нестабильностью в очень важном регионе Азии, так что не оставляйте нас одних", - цитирует издание слова дипломата, сказанные им накануне заседания СБ ООН по Афганистану.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В ООН рассказали о ситуации с образованием девочек в Афганистане
9 марта, 06:26
Заявление Джамаля прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты, ранее являвшиеся крупнейшим мировым донором, приостановили оказание помощи ряду стран, включая Афганистан.
«
"Не забывайте об Афганистане, ибо он стратегически важное государство. Исторически оно было центром торговых путей и цивилизаций. В Афганистане было приложено очень много усилий - как положительных, так и отрицательных. Но сейчас не время разочаровывать Афганистан", - цитирует призыв дипломата Tolo news.
По словам Джамаля, Афганистан ведет войну уже 40 или 45 лет, а его граждане мигрировали в прошлом и продолжают это делать сейчас. "Поэтому ООН, как глобальная организация, и ее учреждения должны усилить координацию со всем миром в этом вопросе", - заявил представитель УВКБ.
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Миссия ООН призвала власти Афганистана снять ограничения в отношении женщин
8 марта, 10:23
 
В миреАфганистанАзияООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала