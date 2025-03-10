https://ria.ru/20250310/oon-2004183768.html

УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану

УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану - РИА Новости, 10.03.2025

УВКБ ООН призвало мировое сообщество продолжать помощь Афганистану

Уход из Афганистана может привести к таким проблемам, как массовая миграция и региональная нестабильность, учитывая стратегическое положение этой страны в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:26:00+03:00

2025-03-10T20:26:00+03:00

2025-03-10T20:26:00+03:00

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уход из Афганистана может привести к таким проблемам, как массовая миграция и региональная нестабильность, учитывая стратегическое положение этой страны в регионе, заявил в интервью новостному порталу Tolo news представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Арафат Джамаль, призвав мировое сообщество продолжать помощь Афганистану. "Оставайтесь с народом Афганистана. Что бы вы ни думали о политике или политических реалиях, люди нуждаются в том, чтобы вы оставались в Афганистане. Если вы покинете его сейчас, все может обернуться к худшему, люди могут начать уезжать, и мы столкнемся с нестабильностью в очень важном регионе Азии, так что не оставляйте нас одних", - цитирует издание слова дипломата, сказанные им накануне заседания СБ ООН по Афганистану. Заявление Джамаля прозвучало на фоне того, что Соединенные Штаты, ранее являвшиеся крупнейшим мировым донором, приостановили оказание помощи ряду стран, включая Афганистан. "Не забывайте об Афганистане, ибо он стратегически важное государство. Исторически оно было центром торговых путей и цивилизаций. В Афганистане было приложено очень много усилий - как положительных, так и отрицательных. Но сейчас не время разочаровывать Афганистан", - цитирует призыв дипломата Tolo news. По словам Джамаля, Афганистан ведет войну уже 40 или 45 лет, а его граждане мигрировали в прошлом и продолжают это делать сейчас. "Поэтому ООН, как глобальная организация, и ее учреждения должны усилить координацию со всем миром в этом вопросе", - заявил представитель УВКБ.

https://ria.ru/20250309/afganistan-2003873758.html

https://ria.ru/20250308/missija-2003783139.html

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в мире, афганистан, азия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев