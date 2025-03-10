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Спецдокладчик ООН осудила отсутствие санкций против Израиля - РИА Новости, 10.03.2025
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07:34 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/oon-2003997737.html
Спецдокладчик ООН осудила отсутствие санкций против Израиля
Спецдокладчик ООН осудила отсутствие санкций против Израиля - РИА Новости, 10.03.2025
Спецдокладчик ООН осудила отсутствие санкций против Израиля
Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну на фоне прекращения подачи электричества в сектор Газа являются содействием... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:34:00+03:00
2025-03-10T07:34:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну на фоне прекращения подачи электричества в сектор Газа являются содействием геноциду, считает спецдокладчик ООН по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе. Об этом она написала в соцсети Х.В воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на палестинское движение ХАМАС, чтобы оно отпустило больше заложников. "Прекращение Израилем поставок электроэнергии в Газу означает, среди прочего, прекращение работы опреснительных станций, а следовательно, - отсутствие чистой воды. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну означает, среди прочего, помощь и содействие Израилю в совершении одного из самых предотвратимых геноцидов в нашей истории", - написала Альбанезе. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк ранее назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор. По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
https://ria.ru/20250309/izrail-2003943806.html
https://ria.ru/20250302/egipet-2002630756.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Спецдокладчик ООН осудила отсутствие санкций против Израиля

Альбанезе назвала отсутствие санкций против Израиля содействием геноциду

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну на фоне прекращения подачи электричества в сектор Газа являются содействием геноциду, считает спецдокладчик ООН по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе. Об этом она написала в соцсети Х.
В воскресенье министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что распорядился немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа в числе мер по оказанию давления на палестинское движение ХАМАС, чтобы оно отпустило больше заложников.
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"Прекращение Израилем поставок электроэнергии в Газу означает, среди прочего, прекращение работы опреснительных станций, а следовательно, - отсутствие чистой воды. Отсутствие санкций в отношении Израиля и эмбарго на поставки оружия в эту страну означает, среди прочего, помощь и содействие Израилю в совершении одного из самых предотвратимых геноцидов в нашей истории", - написала Альбанезе.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк ранее назвал "дешевым шантажом" и "грубым нарушением" договоренности о прекращении огня в секторе Газа решение Израиля о прекращении поставок электричества в сектор.
По данным электроэнергетической компании Израиля, в настоящее время во всех районах сектора Газа нет электроснабжения, куда в последнее время электроэнергия поставлялась только для работы канализации.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
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