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Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке - РИА Новости, 10.03.2025
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12:41 10.03.2025 (обновлено: 12:46 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке - РИА Новости, 10.03.2025
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:41:00+03:00
2025-03-10T12:46:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщили РИА Новости в СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина. Помимо этого, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 миллионов рублей за общее покровительство.Как добавили в ведомстве, по ходатайству следователя СК России суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке

Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке на 12 млн руб

© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда | Перейти в медиабанкБывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда
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Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина. Помимо этого, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 миллионов рублей за общее покровительство.
Как добавили в ведомстве, по ходатайству следователя СК России суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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