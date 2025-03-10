https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html

Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке

Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке - РИА Новости, 10.03.2025

Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке

Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:41:00+03:00

2025-03-10T12:41:00+03:00

2025-03-10T12:46:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:463:909:974_1920x0_80_0_0_16b75b890c7ee706720bc123159d4593.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщили РИА Новости в СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина. Помимо этого, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 миллионов рублей за общее покровительство.Как добавили в ведомстве, по ходатайству следователя СК России суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва