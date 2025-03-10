https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке - РИА Новости, 10.03.2025
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:41:00+03:00
2025-03-10T12:41:00+03:00
2025-03-10T12:46:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:463:909:974_1920x0_80_0_0_16b75b890c7ee706720bc123159d4593.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщили РИА Новости в СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как установлено следствием, в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина. Помимо этого, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 миллионов рублей за общее покровительство.Как добавили в ведомстве, по ходатайству следователя СК России суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:378:909:1060_1920x0_80_0_0_cff03c1d6a0a364d5e79c764ab921e7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке
Военный суд в Москве рассмотрит дело генерала Оглоблина о взятке на 12 млн руб
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Военный суд в Москве рассмотрит дело о взятке на 12 миллионов рублей бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России
собрано достаточно доказательств по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в 2016–2021 годах при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России были заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, контроль исполнения которых возлагался на Оглоблина. Помимо этого, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку размере 12 миллионов рублей за общее покровительство.
Как добавили в ведомстве, по ходатайству следователя СК России суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу.