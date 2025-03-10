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Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.03.2025
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:34:00+03:00
2025-03-10T00:34:00+03:00
2025-03-10T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Двадцать три вооруженных атаки - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего был выпущен 71 боеприпас. По данным управления, сведения о ранениях мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки были зафиксированы восемь обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 боеприпас