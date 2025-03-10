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При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 11.03.2025
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23:59 10.03.2025 (обновлено: 01:01 11.03.2025)
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004201395.html
При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова
При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 11.03.2025
При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова
Четырем пострадавшим при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, ранения не тяжелые, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-10T23:59:00+03:00
2025-03-11T01:01:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
мария львова-белова
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Четырем пострадавшим при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, ранения не тяжелые, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме."Снова обстрел в Курской области. Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые", - написала Львова-Белова.Она добавила, что находится на связи с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой.
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004201025.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, мария львова-белова, александр хинштейн, россия
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Мария Львова-Белова, Александр Хинштейн, Россия
При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: раненным при обстреле ТЦ в Белой подросткам оказывают медпомощь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Четырем пострадавшим при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, ранения не тяжелые, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
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"Снова обстрел в Курской области. Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые", - написала Львова-Белова.
Она добавила, что находится на связи с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой.
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ПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныМария Львова-БеловаАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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