https://ria.ru/20250310/obstrel-2004201395.html

При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова

При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 11.03.2025

При обстреле ТЦ в Курской области ранены подростки, заявила Львова-Белова

Четырем пострадавшим при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, ранения не тяжелые, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-10T23:59:00+03:00

2025-03-10T23:59:00+03:00

2025-03-11T01:01:00+03:00

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

мария львова-белова

александр хинштейн

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Четырем пострадавшим при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области подросткам оказывается необходимая медицинская помощь, ранения не тяжелые, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о четырех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме."Снова обстрел в Курской области. Среди пострадавших четыре подростка — им оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые", - написала Львова-Белова.Она добавила, что находится на связи с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2004201025.html

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курская область

россия

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Дарья Буймова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, мария львова-белова, александр хинштейн, россия