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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось - РИА Новости, 11.03.2025
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23:54 10.03.2025 (обновлено: 02:13 11.03.2025)
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004201025.html
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-10T23:54:00+03:00
2025-03-11T02:13:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
беловский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Ранее он рассказал о трех жертвах и девяти пострадавших.&quot;К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.&quot;, — написал Хинштейн.Он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что атака не останется без ответа.Инцидент произошел в понедельник. Целью удара ВСУ стал торговый центр "Добрыня" в слободе Белой.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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курская область
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происшествия, курская область, александр хинштейн, беловский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Беловский район, Вооруженные силы Украины
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось

Хинштейн: число погибших при обстреле ТЦ в Курской области выросло до 4 человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее он рассказал о трех жертвах и девяти пострадавших.
«

"К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.", — написал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что атака не останется без ответа.
Инцидент произошел в понедельник. Целью удара ВСУ стал торговый центр "Добрыня" в слободе Белой.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнБеловский районВооруженные силы Украины
 
 
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