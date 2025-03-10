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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось - РИА Новости, 11.03.2025
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-10T23:54:00+03:00
2025-03-10T23:54:00+03:00
2025-03-11T02:13:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
беловский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Ранее он рассказал о трех жертвах и девяти пострадавших."К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.", — написал Хинштейн.Он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что атака не останется без ответа.Инцидент произошел в понедельник. Целью удара ВСУ стал торговый центр "Добрыня" в слободе Белой.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250310/chebnev-2004182239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, беловский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Беловский район, Вооруженные силы Украины
Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось
Хинштейн: число погибших при обстреле ТЦ в Курской области выросло до 4 человек