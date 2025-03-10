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Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось

Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось - РИА Новости, 11.03.2025

Число погибших при обстреле ТЦ в Курской области увеличилось

Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-10T23:54:00+03:00

2025-03-10T23:54:00+03:00

2025-03-11T02:13:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

беловский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число погибших при украинской атаке на ТЦ в Беловском районе Курской области достигло четырех, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.Ранее он рассказал о трех жертвах и девяти пострадавших."К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек. Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша.", — написал Хинштейн.Он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что атака не останется без ответа.Инцидент произошел в понедельник. Целью удара ВСУ стал торговый центр "Добрыня" в слободе Белой.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250310/chebnev-2004182239.html

курская область

беловский район

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Дарья Буймова

происшествия, курская область, александр хинштейн, беловский район, вооруженные силы украины