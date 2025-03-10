https://ria.ru/20250310/obstrel-2004197775.html

После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело

После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025

После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:51:00+03:00

2025-03-10T22:51:00+03:00

2025-03-10T22:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сообщила Петренко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины