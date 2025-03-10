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После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:51:00+03:00
2025-03-10T22:51:00+03:00
2025-03-10T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сообщила Петренко.
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело
После удара ВСУ по ТЦ в поселке Слобода Белая завели дело о теракте