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После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 10.03.2025 (обновлено: 22:56 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004197775.html
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:51:00+03:00
2025-03-10T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой."Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сообщила Петренко.
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происшествия, курская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После удара ВСУ по ТЦ в Курской области завели дело

После удара ВСУ по ТЦ в поселке Слобода Белая завели дело о теракте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме после удара ВСУ по магазину в слободе Белая Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех погибших и девяти раненых в результате удара ВСУ по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) террористического акта против мирного населения Курской области (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - сообщила Петренко.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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