https://ria.ru/20250310/obstrel-2004191626.html

Число жертв удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести

Число жертв удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести - РИА Новости, 10.03.2025

Число жертв удара ВСУ по рынку в Херсонской области выросло до шести

Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях выросло до шести, раненых – до 8, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:45:00+03:00

2025-03-10T21:45:00+03:00

2025-03-10T21:45:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях выросло до шести, раненых – до 8, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось о четырех погибших, семи раненых. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. 10-13 марта объявлены днями траура в Алешкинском муниципальном округе, сообщали местные власти. "При обстреле рынка в Великих Копанях в воскресенье пострадали 14 человек, из которых 6 погибли, 8 получили ранения", - сообщили в пресс-службе главы региона. Отмечается, что среди раненых есть фельдшер и водитель машины скорой помощи, а также 15-летний подросток.

https://ria.ru/20250310/gosduma-2004130733.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия