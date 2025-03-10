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В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ
Один мирный житель погиб в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки ВСУ провели 31 артиллерийский обстрел населенных... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:30:00+03:00
2025-03-10T12:30:00+03:00
2025-03-10T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки ВСУ провели 31 артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В селе Рыбальче Голопристанского округа в результате обстрела ВСУ погиб мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 12 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Рыбальче, Великие Копани, Голая Пристань, Великая Лепетиха, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ
В Херсонской области при обстреле ВСУ села Рыбальче погиб мирный житель