https://ria.ru/20250310/obstrel-2004063041.html

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки ВСУ провели 31 артиллерийский обстрел населенных... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:30:00+03:00

2025-03-10T12:30:00+03:00

2025-03-10T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки ВСУ провели 31 артиллерийский обстрел населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В селе Рыбальче Голопристанского округа в результате обстрела ВСУ погиб мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 12 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Рыбальче, Великие Копани, Голая Пристань, Великая Лепетиха, Алешки, Каховка, Казачьи Лагеря, Днепряны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия