В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Гладков: в селе Шелаево два человека ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ в селе Шелаево Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Шелаево Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Валуйском округе в селе Шелаево дрон ударил по автомобилю. Ранены двое: у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
Он добавил, что в посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и стена. В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по сельхозпредприятию повреждены складское помещение и автомобиль "Камаз".
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области