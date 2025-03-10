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В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 10.03.2025 (обновлено: 11:02 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004034195.html
В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025
В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:53:00+03:00
2025-03-10T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском округе в селе Шелаево дрон ударил по автомобилю. Ранены двое: у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Он добавил, что в посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и стена. В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по сельхозпредприятию повреждены складское помещение и автомобиль "Камаз".
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Гладков: в селе Шелаево два человека ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ в селе Шелаево Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Шелаево Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Шелаево Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Валуйском округе в селе Шелаево дрон ударил по автомобилю. Ранены двое: у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.
Он добавил, что в посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и стена. В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по сельхозпредприятию повреждены складское помещение и автомобиль "Камаз".
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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