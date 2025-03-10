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В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 10.03.2025

В белгородском селе два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:53:00+03:00

2025-03-10T10:53:00+03:00

2025-03-10T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Шелаево Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском округе в селе Шелаево дрон ударил по автомобилю. Ранены двое: у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков.Он добавил, что в посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и стена. В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по сельхозпредприятию повреждены складское помещение и автомобиль "Камаз".

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков