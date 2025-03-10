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ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 10.03.2025 (обновлено: 09:18 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/obstrel-2004005870.html
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:14:00+03:00
2025-03-10T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале. "Еще один варварский удар со стороны врага в Херсонской области. Машина скорой помощи в Великой Лепетихе подверглась нападению дрона. Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две "Бабы-яги", которые осуществили два сброса", - написал Кастюкевич в свое Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, медики спаслись. "Машина вся выгорела. Вместе с оборудованием", - подчеркнул сенатор. Кастюкевич также отметил, что намерен ходатайствовать перед Минздравом России о выделении региону дополнительного оснащения для станций скорой помощи.
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херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области

Сенатор Кастюкевич: дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе

© пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дрона ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области. Кадр видео
Последствия атаки дрона ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дрона ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале.
"Еще один варварский удар со стороны врага в Херсонской области. Машина скорой помощи в Великой Лепетихе подверглась нападению дрона. Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две "Бабы-яги", которые осуществили два сброса", - написал Кастюкевич в свое Telegram-канале.
По его словам, обошлось без пострадавших, медики спаслись.
"Машина вся выгорела. Вместе с оборудованием", - подчеркнул сенатор.
Кастюкевич также отметил, что намерен ходатайствовать перед Минздравом России о выделении региону дополнительного оснащения для станций скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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1 марта, 14:41
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияИгорь КастюкевичВооруженные силы Украины
 
 
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