https://ria.ru/20250310/obstrel-2004005870.html

ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области

ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:14:00+03:00

2025-03-10T09:14:00+03:00

2025-03-10T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004006411_0:0:1421:799_1920x0_80_0_0_785191713db6bbaebedc8c9d47de70d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале. "Еще один варварский удар со стороны врага в Херсонской области. Машина скорой помощи в Великой Лепетихе подверглась нападению дрона. Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две "Бабы-яги", которые осуществили два сброса", - написал Кастюкевич в свое Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, медики спаслись. "Машина вся выгорела. Вместе с оборудованием", - подчеркнул сенатор. Кастюкевич также отметил, что намерен ходатайствовать перед Минздравом России о выделении региону дополнительного оснащения для станций скорой помощи.

https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины