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ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области
ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:14:00+03:00
2025-03-10T09:14:00+03:00
2025-03-10T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале. "Еще один варварский удар со стороны врага в Херсонской области. Машина скорой помощи в Великой Лепетихе подверглась нападению дрона. Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две "Бабы-яги", которые осуществили два сброса", - написал Кастюкевич в свое Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших, медики спаслись. "Машина вся выгорела. Вместе с оборудованием", - подчеркнул сенатор. Кастюкевич также отметил, что намерен ходатайствовать перед Минздравом России о выделении региону дополнительного оснащения для станций скорой помощи.
https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по скорой помощи в Херсонской области
Сенатор Кастюкевич: дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости.
ВСУ нанесли удар дронами по машине скорой помощи в Великой Лепетихе Херсонской области, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в Telegram-канале
.
"Еще один варварский удар со стороны врага в Херсонской области. Машина скорой помощи в Великой Лепетихе подверглась нападению дрона. Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две "Бабы-яги", которые осуществили два сброса", - написал Кастюкевич в свое Telegram-канале.
По его словам, обошлось без пострадавших, медики спаслись.
"Машина вся выгорела. Вместе с оборудованием", - подчеркнул сенатор.
Кастюкевич также отметил, что намерен ходатайствовать перед Минздравом России о выделении региону дополнительного оснащения для станций скорой помощи.