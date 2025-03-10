https://ria.ru/20250310/obstrel-2003998764.html

В Совфеде назвали удар ВСУ по селу Великие Копани провокацией

В Совфеде назвали удар ВСУ по селу Великие Копани провокацией - РИА Новости, 10.03.2025

В Совфеде назвали удар ВСУ по селу Великие Копани провокацией

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал осознанной провокацией удар ВСУ американским оружием по гражданской инфраструктуре села Великие Копани,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T07:49:00+03:00

2025-03-10T07:49:00+03:00

2025-03-10T07:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

игорь кастюкевич

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал осознанной провокацией удар ВСУ американским оружием по гражданской инфраструктуре села Великие Копани, чтобы не допустить выстраивания конструктивного российско-американского диалога. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Погиб один человек, восемь раненых. СК РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. "Удар по мирному населению американским оружием – целенаправленная и осознанная провокация, чтобы не допустить выстраивания конструктивного российско-американского диалога", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, чем тяжелее врагу на фронте, тем изощреннее его удары. "Фашистское зверье не останавливается ни перед чем. Они всегда бьют по гражданским: старикам, женщинам, детям, фермерам, учителям, врачам", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250309/obstrel-2003957777.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , игорь кастюкевич, происшествия