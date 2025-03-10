В Совфеде назвали удар ВСУ по селу Великие Копани провокацией
Кастюкевич назвал удар ВСУ американским оружием по Великим Копаням провокацией
Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал осознанной провокацией удар ВСУ американским оружием по гражданской инфраструктуре села Великие Копани, чтобы не допустить выстраивания конструктивного российско-американского диалога.
ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Погиб один человек, восемь раненых. СК РФ по факту удара возбуждено уголовное дело.
"Удар по мирному населению американским оружием – целенаправленная и осознанная провокация, чтобы не допустить выстраивания конструктивного российско-американского диалога", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, чем тяжелее врагу на фронте, тем изощреннее его удары.
"Фашистское зверье не останавливается ни перед чем. Они всегда бьют по гражданским: старикам, женщинам, детям, фермерам, учителям, врачам", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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