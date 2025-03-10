https://ria.ru/20250310/nikiforov-2004113365.html

Экс-гендиректор аэропорта Норильска получил срок за взятку

Экс-гендиректор аэропорта Норильска получил срок за взятку - РИА Новости, 10.03.2025

Экс-гендиректор аэропорта Норильска получил срок за взятку

Бывший генеральный директор аэропорта Норильска Андрей Никифоров получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за взятку с целью лоббирования интересов... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:10:00+03:00

2025-03-10T15:10:00+03:00

2025-03-10T20:19:00+03:00

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западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 10 мар – РИА Новости. Бывший генеральный директор аэропорта Норильска Андрей Никифоров получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за взятку с целью лоббирования интересов аэропорта при приемке строительных работ, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, в период с 2020 по 2021 год Никифоров передал должностному лицу ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" взятку в размере 250 тысяч рублей. Сумма предназначалась за содействие при приемке строительных работ в рамках проекта реконструкции аэродрома. "Норильский городской суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО "Аэропорт "Норильск" Андрея Никифорова… Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. На осужденного также был наложен штраф в размере 5 миллионов рублей, денежные средства на его счетах арестованы. Уточняется, что ранее суд уже вынес обвинительный приговор в отношении взяткополучателя.В Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ на транспорте уточнили РИА Новости, что мотивом преступления стало желание Никифорова получить премию по итогам работы за 2020 год и приукрасить действительное положение дел, скрыв свою некомпетентность перед руководством аэропорта.

https://ria.ru/20250310/ogloblin-2004066144.html

https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html

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происшествия, норильск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура