https://ria.ru/20250310/niki-2004145135.html

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов - РИА Новости, 10.03.2025

Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов

Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства Минздрава Подмосковья провели осмотры почти 1,7 тысячи детей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:03:00+03:00

2025-03-10T17:03:00+03:00

2025-03-10T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства Минздрава Подмосковья провели осмотры почти 1,7 тысячи детей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства. В областном Минздраве добавили, что с начала 2025 года состоялось уже 22 выезда. "В ходе выездов мобильного комплекса бригады врачей осматривают и консультируют маленьких пациентов в том числе с тяжелыми патологиями. Всего с начала года 29 пациентов были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства", – приводит пресс-служба слова директора НИКИ детства Нисо Одинаевой. Бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

https://ria.ru/20250310/parki-2004125893.html

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