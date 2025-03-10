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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов - РИА Новости, 10.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:03 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/niki-2004145135.html
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов - РИА Новости, 10.03.2025
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов
Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства Минздрава Подмосковья провели осмотры почти 1,7 тысячи детей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:03:00+03:00
2025-03-10T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства Минздрава Подмосковья провели осмотры почти 1,7 тысячи детей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства. В областном Минздраве добавили, что с начала 2025 года состоялось уже 22 выезда. "В ходе выездов мобильного комплекса бригады врачей осматривают и консультируют маленьких пациентов в том числе с тяжелыми патологиями. Всего с начала года 29 пациентов были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства", – приводит пресс-служба слова директора НИКИ детства Нисо Одинаевой. Бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти 1,7 тыс пациентов

Почти 1,7 тыс пациентов осмотрели в мобильном комплексе НИКИ детства в 2025 году

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМобильный комплекс НИКИ детства
Мобильный комплекс НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Мобильный комплекс НИКИ детства. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства Минздрава Подмосковья провели осмотры почти 1,7 тысячи детей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального министерства.
В областном Минздраве добавили, что с начала 2025 года состоялось уже 22 выезда.
"В ходе выездов мобильного комплекса бригады врачей осматривают и консультируют маленьких пациентов в том числе с тяжелыми патологиями. Всего с начала года 29 пациентов были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства", – приводит пресс-служба слова директора НИКИ детства Нисо Одинаевой.
Бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога, врача ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
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