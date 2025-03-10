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В Нидерландах призвали позволить Украине быстро проиграть
В Нидерландах призвали позволить Украине быстро проиграть - РИА Новости, 10.03.2025
В Нидерландах призвали позволить Украине быстро проиграть
Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф призвал позволить Украине быстро проиграть и прекратить отправлять ей деньги и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:59:00+03:00
2025-03-10T12:59:00+03:00
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ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф призвал позволить Украине быстро проиграть и прекратить отправлять ей деньги и оружие. "Единственное, что имеет значение - это человеческие жизни, а (Владимиру) Зеленскому и боссам в ЕС на это наплевать. Так что дайте Украине быстро проиграть. Прекратите отправлять деньги и оружие", - написал де Грааф в соцсети Х. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. После этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро. Как отмечал в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел, Европе не удастся восполнить тот пробел, который возникнет после приостановки американской помощи Киеву.
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В Нидерландах призвали позволить Украине быстро проиграть
Нидерландский депутат де Грааф призвал прекратить вооружать Украину