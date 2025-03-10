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Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи - РИА Новости, 10.03.2025
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Наука
 
07:00 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи - РИА Новости, 10.03.2025
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи
Новые технологии управления индивидуальным освещением разработали специалисты ТМУ в составе международного научного коллектива. Внедрение этих технологий, по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:00:00+03:00
2025-03-10T07:00:00+03:00
наука
россия
ямал
салехард
наука
университетская наука
технологии
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые технологии управления индивидуальным освещением разработали специалисты ТМУ в составе международного научного коллектива. Внедрение этих технологий, по утверждению авторов, поможет снизить отрицательные последствия недостатка света зимой и его избытка летом у жителей арктических и северных регионов, занимающих значительную часть территории России. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pineal Research.Амплитуда естественного суточного цикла "свет-темнота" на северных территориях, особенно приполярных и заполярных, значительно снижается зимой и летом, достигая минимальных значений во время солнцестояний в декабре и июне, отметил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) Денис Губин."Зимой световой день длится всего несколько часов, а летом солнце не заходит почти круглосуточно. Это отражается на работе биологических часов местных жителей и затрагивает не только их режимы сна и активности, но и обмен веществ", — сообщил он.В России белые ночи летом наблюдаются не только в таких арктических регионах, как, например, полуостров Ямал, но и в Санкт-Петербурге, Вологде, Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Магадане.Ученые ТМУ вместе с зарубежными коллегами поставили перед собой задачу собрать данные о влиянии естественного освещения на циркадные ритмы жителей арктических широт и разработать индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток и положительно влияет на здоровье.В проекте приняли участие добровольцы в возрасте 12-59 лет из Салехарда, Аксарки и Уренгоя, включая представителей коренной народности Ямала – ненцев. Они заполняли дневники сна и носили датчики, подобные фитнесс-браслетам, измерявшие двигательную активность, температуру кожи, воздействие света и показатели сна. Участники проекта сдавали материал для проведения медико-биологических, микробиологических и генетических исследований один год."Мы выяснили, что при наступлении полярного дня и полярной ночи начало сна смещается на более позднее время, при этом в полярную ночь сон длится дольше. Из-за резких сезонных изменений суточной динамики синего света меняется секреция мелатонина в организме местных жителей. Во время зимнего и летнего солнцестояния, по сравнению с весенним равноденствием, в более поздние часы наступает время максимальной выработки мелатонина и снижается размах колебаний его уровня в организме. Такие изменения считаются неблагоприятными, так как часто связаны с нарушениями здоровья", — рассказал Губин.Изучая связь сезонной освещенности со здоровьем и обменом веществ жителей Арктики, ученые выяснили, что особенности воздействия синего света как зимой, так и летом вызывают неблагоприятные сезонные изменения в показателях метаболического здоровья. Меняются клинические показатели (триглицериды, уровень ЛПВП, соотношение ТГ/ЛПВП, кортизол), которые могут свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и возрастающем риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Как показал эксперимент, 24-часовое воздействие света во время весеннего равноденствия сопровождалось оптимальной суточной динамикой мелатонина и наиболее благоприятными показателями обмена веществ у испытуемых.Полученные сведения помогли ученым разработать для жителей арктических широт индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток, регулируется в соответствии со световым режимом на улице и, как ожидается, положительно повлияет на здоровье."Устранение дефицита зимнего утреннего освещения и избытка летнего вечернего освещения с помощью технологий умного света, ориентированных на человека, зимой и персонализированное применение мелатонина летом может быть ключом к поддержанию здорового обмена веществ в высоких широтах", — подчеркнул заведующий лабораторией.В конце 2024 года специалисты ТМУ перешли к реализации финального этапа проекта "Свет Арктики" — установке биодинамического освещения в квартирах и на рабочих местах жителей г. Салехарда, с. Аксарка и п.г.т. Уренгой ЯНАО, участвующих в исследовании.Исследователи установили, что сбалансированный световой режим, или "циркадная световая гигиена" важны не только для сна, настроения и работоспособности, но и для обмена веществ. Также они отметили полезный эффект от применения носимых устройств нового поколения, фиксирующих динамику световой среды в разных диапазонах спектра."В будущем мы рассчитываем на внедрение технологий управления световой средой "умный свет" дома и на работе, а также на широкое применение носимых устройств (в частности, датчиков двигательной активности – актиграфов) для выявления нарушений и индивидуальной коррекции световой гигиены, сна и состояния биологических часов. Причем не только у жителей арктических, но и гораздо более южных регионов, где люди днем проводят время в офисах, а вечером – со смартфонами", — заключил Губин.Работа ведется в рамках проекта "Свет Арктики" в Ямало-Ненецком автономном округе с 2022 года. Проект получил грантовую поддержку в рамках развития Западно-Сибирского научно-образовательного центра и реализации нацпроекта "Наука".
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россия, ямал, салехард, наука, университетская наука, технологии, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
Наука, Россия, Ямал, Салехард, Наука, Университетская наука, Технологии, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)

Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкПоселок Эгвекинот на Чукотке
Поселок Эгвекинот на Чукотке - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Андрей Зима
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые технологии управления индивидуальным освещением разработали специалисты ТМУ в составе международного научного коллектива. Внедрение этих технологий, по утверждению авторов, поможет снизить отрицательные последствия недостатка света зимой и его избытка летом у жителей арктических и северных регионов, занимающих значительную часть территории России. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pineal Research.
Амплитуда естественного суточного цикла "свет-темнота" на северных территориях, особенно приполярных и заполярных, значительно снижается зимой и летом, достигая минимальных значений во время солнцестояний в декабре и июне, отметил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) Денис Губин.
«
"Зимой световой день длится всего несколько часов, а летом солнце не заходит почти круглосуточно. Это отражается на работе биологических часов местных жителей и затрагивает не только их режимы сна и активности, но и обмен веществ", — сообщил он.
В России белые ночи летом наблюдаются не только в таких арктических регионах, как, например, полуостров Ямал, но и в Санкт-Петербурге, Вологде, Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Магадане.
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Ученые ТМУ вместе с зарубежными коллегами поставили перед собой задачу собрать данные о влиянии естественного освещения на циркадные ритмы жителей арктических широт и разработать индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток и положительно влияет на здоровье.
В проекте приняли участие добровольцы в возрасте 12-59 лет из Салехарда, Аксарки и Уренгоя, включая представителей коренной народности Ямала – ненцев. Они заполняли дневники сна и носили датчики, подобные фитнесс-браслетам, измерявшие двигательную активность, температуру кожи, воздействие света и показатели сна. Участники проекта сдавали материал для проведения медико-биологических, микробиологических и генетических исследований один год.
«
"Мы выяснили, что при наступлении полярного дня и полярной ночи начало сна смещается на более позднее время, при этом в полярную ночь сон длится дольше. Из-за резких сезонных изменений суточной динамики синего света меняется секреция мелатонина в организме местных жителей. Во время зимнего и летнего солнцестояния, по сравнению с весенним равноденствием, в более поздние часы наступает время максимальной выработки мелатонина и снижается размах колебаний его уровня в организме. Такие изменения считаются неблагоприятными, так как часто связаны с нарушениями здоровья", — рассказал Губин.
© Фото : пресс-служба ТМУДенис Губин
Заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского научно-исследовательского института медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) Денис Губин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба ТМУ
Денис Губин
Изучая связь сезонной освещенности со здоровьем и обменом веществ жителей Арктики, ученые выяснили, что особенности воздействия синего света как зимой, так и летом вызывают неблагоприятные сезонные изменения в показателях метаболического здоровья. Меняются клинические показатели (триглицериды, уровень ЛПВП, соотношение ТГ/ЛПВП, кортизол), которые могут свидетельствовать о нарушениях обмена веществ и возрастающем риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Как показал эксперимент, 24-часовое воздействие света во время весеннего равноденствия сопровождалось оптимальной суточной динамикой мелатонина и наиболее благоприятными показателями обмена веществ у испытуемых.
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Полученные сведения помогли ученым разработать для жителей арктических широт индивидуальное искусственное освещение, которое автоматически настраивается на нужный диапазон в течение суток, регулируется в соответствии со световым режимом на улице и, как ожидается, положительно повлияет на здоровье.
«
"Устранение дефицита зимнего утреннего освещения и избытка летнего вечернего освещения с помощью технологий умного света, ориентированных на человека, зимой и персонализированное применение мелатонина летом может быть ключом к поддержанию здорового обмена веществ в высоких широтах", — подчеркнул заведующий лабораторией.
В конце 2024 года специалисты ТМУ перешли к реализации финального этапа проекта "Свет Арктики" — установке биодинамического освещения в квартирах и на рабочих местах жителей г. Салехарда, с. Аксарка и п.г.т. Уренгой ЯНАО, участвующих в исследовании.
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Исследователи установили, что сбалансированный световой режим, или "циркадная световая гигиена" важны не только для сна, настроения и работоспособности, но и для обмена веществ. Также они отметили полезный эффект от применения носимых устройств нового поколения, фиксирующих динамику световой среды в разных диапазонах спектра.
"В будущем мы рассчитываем на внедрение технологий управления световой средой "умный свет" дома и на работе, а также на широкое применение носимых устройств (в частности, датчиков двигательной активности – актиграфов) для выявления нарушений и индивидуальной коррекции световой гигиены, сна и состояния биологических часов. Причем не только у жителей арктических, но и гораздо более южных регионов, где люди днем проводят время в офисах, а вечером – со смартфонами", — заключил Губин.
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НаукаРоссияЯмалСалехардНаукаУниверситетская наукаТехнологииТюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)
 
 
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