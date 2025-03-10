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Новые машины поступили в медучреждения Хабаровского края
Новые машины поступили в медучреждения Хабаровского края - РИА Новости, 10.03.2025
Новые машины поступили в медучреждения Хабаровского края
Новые отечественные машины по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" поступили в медицинские учреждения Хабаровского края, закуплены Lada Niva РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:13:00+03:00
2025-03-10T08:13:00+03:00
2025-03-10T08:13:00+03:00
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хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Новые отечественные машины по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" поступили в медицинские учреждения Хабаровского края, закуплены Lada Niva Legend для перевозки персонала и пациентов, сообщает правительство региона. Автотранспорт для шести медицинских учреждений был передан по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. "Тринадцать легковых автомобилей высокой проходимости Lada Niva Legend поступили в медучреждения края. Машины предназначены для доставки пациентов в медучреждения, перевозки медработников на вызов пациентов, а также доставки лекарств и транспортировки материалов для исследований", - сообщает краевое правительство. Средства на их закупку в размере 12,6 миллиона рублей были выделены по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Отмечается, что машины отечественного производства были собраны в 2024 году. Уточняется, что три новых машины поступят в Бикинскую районную больницу, по две – в Комсомольскую межрайонную больницу и Николаевскую районную больницу, по одной – в Охотскую центральную районную больницу и Солнечную районную больницу. Городская больница имени М.И. Шевчука в Комсомольске-на-Амуре получит четыре автомобиля. Ранее, в феврале, глава региона уже передал 17 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) бригадам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это был первый этап масштабного обновления автопарка СМП. Новые автомобили "Газель NEXT" класса B оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, ЭКГ, кислородными баллонами и многим другим. Для комфорта медиков, пациентов и водителей есть кондиционеры, автономное отопление, навигация и камеры заднего вида. На приобретение новых транспортных средств было выделено более 130 миллионов рублей из краевого бюджета, сообщал Демешин. В Хабаровске остались 14 машин, три - в Комсомольске-на-Амуре. Вручая машины, губернатор заверил, что власти продолжат пополнять парк автомобилей медучреждений и уделять особое внимание доступности медицинской помощи для жителей края. В 2024 году, сообщает правительство, по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения края" в регион поступило 16 автомобилей, была приобретена 631 единица медоборудования, смонтированы девять медицинских объектов из быстровозводимых модульных конструкций. В 2025 году помимо поступления автотранспорта запланированы монтаж 18 ФАПов и амбулаторий, капитальный ремонт 14 объектов и приобретение более 1 тысячи единиц медоборудования, отметили в правительстве региона.
https://ria.ru/20250224/demeshin-2001224148.html
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Новые машины поступили в медучреждения Хабаровского края
Новые машины по нацпроекту поступили в медучреждения Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Новые отечественные машины по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" поступили в медицинские учреждения Хабаровского края, закуплены Lada Niva Legend для перевозки персонала и пациентов, сообщает правительство региона.
Автотранспорт для шести медицинских учреждений был передан по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.
"Тринадцать легковых автомобилей высокой проходимости Lada Niva Legend поступили в медучреждения края. Машины предназначены для доставки пациентов в медучреждения, перевозки медработников на вызов пациентов, а также доставки лекарств и транспортировки материалов для исследований", - сообщает краевое правительство.
Средства на их закупку в размере 12,6 миллиона рублей были выделены по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Отмечается, что машины отечественного производства были собраны в 2024 году.
Уточняется, что три новых машины поступят в Бикинскую районную больницу, по две – в Комсомольскую межрайонную больницу и Николаевскую районную больницу, по одной – в Охотскую центральную районную больницу и Солнечную районную больницу. Городская больница имени М.И. Шевчука в Комсомольске-на-Амуре получит четыре автомобиля.
Ранее, в феврале, глава региона уже передал 17 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) бригадам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это был первый этап масштабного обновления автопарка СМП. Новые автомобили "Газель NEXT" класса B оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, ЭКГ, кислородными баллонами и многим другим. Для комфорта медиков, пациентов и водителей есть кондиционеры, автономное отопление, навигация и камеры заднего вида. На приобретение новых транспортных средств было выделено более 130 миллионов рублей из краевого бюджета, сообщал Демешин. В Хабаровске остались 14 машин, три - в Комсомольске-на-Амуре. Вручая машины, губернатор заверил, что власти продолжат пополнять парк автомобилей медучреждений и уделять особое внимание доступности медицинской помощи для жителей края.
В 2024 году, сообщает правительство, по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения края" в регион поступило 16 автомобилей, была приобретена 631 единица медоборудования, смонтированы девять медицинских объектов из быстровозводимых модульных конструкций.
В 2025 году помимо поступления автотранспорта запланированы монтаж 18 ФАПов и амбулаторий, капитальный ремонт 14 объектов и приобретение более 1 тысячи единиц медоборудования, отметили в правительстве региона.