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Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов - РИА Новости, 10.03.2025
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16:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/natsist-2004131742.html
Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов
Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов - РИА Новости, 10.03.2025
Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов
Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:12:00+03:00
2025-03-10T16:12:00+03:00
новгородская область
ссср
малая вишера
сергей швецов
новгородский областной суд
россия
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей Новгородской области, в том числе о найденных новых массовых захоронениях, передает корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по иску прокуратуры региона о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в Новгородской области. В суд поступило заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просит признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных. Прокурор региона Сергей Швецов ходатайствовал о привлечении пятерых свидетелей, в числе которых и Владимир Грачев. Он был малолетним узником лагеря смерти для военнопленных "Попово болото" в поселке Демянск. В сентябре 1941 года, когда пришли немцы, жил с братом в демянской деревне Вотолино у дедушки и бабушки. Их дом заняли эсесовцы. Фашисты кормили только тех, кто работал, поэтому два месяца семья, чтобы выжить, ела конский навоз. "Сожгли деревню… Никого в живых не оставляли. А дед каким-то образом схоронил нас, бабушку, меня, с братом… Он зарыл нас в солому… В феврале 1944 года мы при трагических обстоятельствах были освобождены из немецкого фашистского плена", - рассказал Грачев. Как свидетель был заслушан и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. По его словам, с 2019 года в рамках проекта "Без срока давности" поисковики участвуют в раскопках массовых захоронений расстрелянного мирного населения. Так, в Дямянском районе были найдены останки более 500 военных и мирных жителей. "Было расстреляно 300 бойцов и 200 гражданских... из них 20 были дети. Наткнулись на это случайно, то есть искали военных, но нашли 200 гражданских", - рассказал Неофитов. По ходатайству прокуратуры к судебному процессу привлечен и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев. По данным Генеральной прокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. Всего за время оккупации погибли свыше 202 тысяч человек, более 166 тысяч были угнаны в рабство. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс превышает 48 триллионов рублей.
https://ria.ru/20250225/delo-2001462474.html
https://ria.ru/20250227/gp-2001939312.html
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новгородская область
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малая вишера
россия
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новгородская область, ссср, малая вишера, сергей швецов, новгородский областной суд , россия, происшествия
Новгородская область, СССР, Малая Вишера, Сергей Швецов, Новгородский областной суд , Россия, Происшествия
Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов

Бывшие узники рассказали суду преступлениях нацистов в Новгородской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей Новгородской области, в том числе о найденных новых массовых захоронениях, передает корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по иску прокуратуры региона о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в Новгородской области. В суд поступило заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просит признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Действия фашистов в Архангельской области могут признать геноцидом
25 февраля, 11:31
Прокурор региона Сергей Швецов ходатайствовал о привлечении пятерых свидетелей, в числе которых и Владимир Грачев. Он был малолетним узником лагеря смерти для военнопленных "Попово болото" в поселке Демянск. В сентябре 1941 года, когда пришли немцы, жил с братом в демянской деревне Вотолино у дедушки и бабушки. Их дом заняли эсесовцы. Фашисты кормили только тех, кто работал, поэтому два месяца семья, чтобы выжить, ела конский навоз.
«
"Сожгли деревню… Никого в живых не оставляли. А дед каким-то образом схоронил нас, бабушку, меня, с братом… Он зарыл нас в солому… В феврале 1944 года мы при трагических обстоятельствах были освобождены из немецкого фашистского плена", - рассказал Грачев.
Как свидетель был заслушан и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. По его словам, с 2019 года в рамках проекта "Без срока давности" поисковики участвуют в раскопках массовых захоронений расстрелянного мирного населения. Так, в Дямянском районе были найдены останки более 500 военных и мирных жителей. "Было расстреляно 300 бойцов и 200 гражданских... из них 20 были дети. Наткнулись на это случайно, то есть искали военных, но нашли 200 гражданских", - рассказал Неофитов.
2-й Прибалтийский фронт. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция советских войск. Бойцы 22-й армии выдвигаются на огневой рубеж в районе города Новосокольники. - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом
27 февраля, 14:00
По ходатайству прокуратуры к судебному процессу привлечен и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев.
По данным Генеральной прокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. Всего за время оккупации погибли свыше 202 тысяч человек, более 166 тысяч были угнаны в рабство. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс превышает 48 триллионов рублей.
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы
25 февраля, 12:00
 
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