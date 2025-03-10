Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов
Бывшие узники рассказали суду преступлениях нацистов в Новгородской области
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей Новгородской области, в том числе о найденных новых массовых захоронениях, передает корреспондент РИА Новости.
Новгородский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по иску прокуратуры региона о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в Новгородской области. В суд поступило заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просит признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных.
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Прокурор региона Сергей Швецов ходатайствовал о привлечении пятерых свидетелей, в числе которых и Владимир Грачев. Он был малолетним узником лагеря смерти для военнопленных "Попово болото" в поселке Демянск. В сентябре 1941 года, когда пришли немцы, жил с братом в демянской деревне Вотолино у дедушки и бабушки. Их дом заняли эсесовцы. Фашисты кормили только тех, кто работал, поэтому два месяца семья, чтобы выжить, ела конский навоз.
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"Сожгли деревню… Никого в живых не оставляли. А дед каким-то образом схоронил нас, бабушку, меня, с братом… Он зарыл нас в солому… В феврале 1944 года мы при трагических обстоятельствах были освобождены из немецкого фашистского плена", - рассказал Грачев.
Как свидетель был заслушан и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. По его словам, с 2019 года в рамках проекта "Без срока давности" поисковики участвуют в раскопках массовых захоронений расстрелянного мирного населения. Так, в Дямянском районе были найдены останки более 500 военных и мирных жителей. "Было расстреляно 300 бойцов и 200 гражданских... из них 20 были дети. Наткнулись на это случайно, то есть искали военных, но нашли 200 гражданских", - рассказал Неофитов.
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По ходатайству прокуратуры к судебному процессу привлечен и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев.
По данным Генеральной прокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. Всего за время оккупации погибли свыше 202 тысяч человек, более 166 тысяч были угнаны в рабство. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс превышает 48 триллионов рублей.