https://ria.ru/20250310/natsist-2004131742.html

Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов

Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов - РИА Новости, 10.03.2025

Новгородские поисковики рассказали в суде о преступлениях нацистов

Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:12:00+03:00

2025-03-10T16:12:00+03:00

2025-03-10T16:12:00+03:00

новгородская область

ссср

малая вишера

сергей швецов

новгородский областной суд

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Бывший малолетний узник Владимир Грачев и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов рассказали в суде о преступлениях нацистов против жителей Новгородской области, в том числе о найденных новых массовых захоронениях, передает корреспондент РИА Новости. Новгородский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по иску прокуратуры региона о признании геноцидом народов СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в Новгородской области. В суд поступило заявление прокурора области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории региона в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Прокуратура региона просит признать юридическим фактом установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в отношении не менее 15 403 советских граждан и 186 760 военнопленных. Прокурор региона Сергей Швецов ходатайствовал о привлечении пятерых свидетелей, в числе которых и Владимир Грачев. Он был малолетним узником лагеря смерти для военнопленных "Попово болото" в поселке Демянск. В сентябре 1941 года, когда пришли немцы, жил с братом в демянской деревне Вотолино у дедушки и бабушки. Их дом заняли эсесовцы. Фашисты кормили только тех, кто работал, поэтому два месяца семья, чтобы выжить, ела конский навоз. "Сожгли деревню… Никого в живых не оставляли. А дед каким-то образом схоронил нас, бабушку, меня, с братом… Он зарыл нас в солому… В феврале 1944 года мы при трагических обстоятельствах были освобождены из немецкого фашистского плена", - рассказал Грачев. Как свидетель был заслушан и руководитель поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов. По его словам, с 2019 года в рамках проекта "Без срока давности" поисковики участвуют в раскопках массовых захоронений расстрелянного мирного населения. Так, в Дямянском районе были найдены останки более 500 военных и мирных жителей. "Было расстреляно 300 бойцов и 200 гражданских... из них 20 были дети. Наткнулись на это случайно, то есть искали военных, но нашли 200 гражданских", - рассказал Неофитов. По ходатайству прокуратуры к судебному процессу привлечен и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Ковалев. По данным Генеральной прокуратуры, во время Великой Отечественной войны в Новгородской области действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной Армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам. Всего за время оккупации погибли свыше 202 тысяч человек, более 166 тысяч были угнаны в рабство. За время оккупации гитлеровцами почти полностью были уничтожены города Малая Вишера, Новгород (сейчас – Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Варварскому разрушению подверглись многочисленные памятники русского зодчества: был разобран и подготовлен к отправке в Германию памятник "Тысячелетие России". Общая сумма ущерба, причиненного оккупантами, в переводе на текущий курс превышает 48 триллионов рублей.

https://ria.ru/20250225/delo-2001462474.html

https://ria.ru/20250227/gp-2001939312.html

https://ria.ru/20250225/pamyatniki-2001468064.html

новгородская область

ссср

малая вишера

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, ссср, малая вишера, сергей швецов, новгородский областной суд , россия, происшествия