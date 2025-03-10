https://ria.ru/20250310/mvd-2004172420.html

В МВД предупредили о мошенничестве с арендованными аккаунтами

В МВД предупредили о мошенничестве с арендованными аккаунтами - РИА Новости, 10.03.2025

В МВД предупредили о мошенничестве с арендованными аккаунтами

Злоумышленники с помощью арендованных аккаунтов в мессенджерах обманывают людей, вербуют их и даже организуют террористическую деятельность, поэтому полиция в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:19:00+03:00

2025-03-10T19:19:00+03:00

2025-03-10T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Злоумышленники с помощью арендованных аккаунтов в мессенджерах обманывают людей, вербуют их и даже организуют террористическую деятельность, поэтому полиция в первую очередь приходит к формальным владельцам учетных записей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным ведомства, в сети можно встретить множество предложений сдать аккаунт в аренду за вознаграждение. "Важно понимать, что через арендованные аккаунты обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность. Если аккаунт был использован для уголовных преступлений, значит, в первую очередь полиция придёт к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший его в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы ", - говорится в сообщении управления МВД. Целевой аудиторией мошенников становятся дети и подростки, для которых выплачиваемое вознаграждение может показаться значительным, отметили в ведомстве. Как поясняется в сообщении, злоумышленники вовлекают молодежь в тематических каналах, в чатах онлайн-игр, в сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях, и уверяют, что аренда аккаунта – это "серый" или даже легальный способ заработка. Самый молодой установленный участник данной схемы – десятилетний школьник, предоставивший свой аккаунт кол-центру за 1,5 тысячи рублей, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия